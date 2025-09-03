Jó ha tudja! Nem minden munkában töltött év számít bele a nyugdíjba

Az öregségi nyugdíj összegét két dolog befolyásolja, ezt már sokszor leírtuk: a nyugdíj alapját képező havi átlagkereset és a munkában töltött évek száma. A munkában töltött évek száma egyértelműnek tűnik, de vannak olyan időszakok, amelyek ugyan nem munkavégzéssel teltek, mégis beszámíthatók. Mutatjuk, mi számít munkaviszonynak a nyugdíj szempontjából és mi nem – áll a Magyar Államkincstár honlapján.

Fotó: Mozsár Eszter

A munkaviszony a munkában töltött évet, vagyis a szolgálati időt jelenti

A nyugdíjszámítás alapképlete: havi nettó valorizált átlagkereset szorozva a szolgálati időhöz tartozó százalékos szorzóval. A szolgálati idő leegyszerűsítve a munkában töltött évek száma, amihez tartozik egy érték. A nyugdíjszámítás során az 1988. január 1-jétől a nyugdíjazás kezdő időpontjáig kifizetett nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereseteket veszik figyelembe, amelyet hozzá kell igazítani a mai jövedelmek értékéhez. Ettől függ, mennyi lesz a nyugdíjunk.