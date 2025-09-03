1 órája
Jó ha tudja! Nem minden munkában töltött év számít bele a nyugdíjba
A szolgálati idő leegyszerűsítve a munkában töltött évek száma, amihez tartozik egy érték. Nem mindegy hány évet tudunk igazolni, mert ezen múlik a nyugdíjunk összege. De lehet olyan munkában töltött év, amely nem számít bele a szolgálati időbe, így a munkaviszonyba, és vannak olyanok, melyek beleszámítanak, ha nincs is szerződésünk róla.
Az öregségi nyugdíj összegét két dolog befolyásolja, ezt már sokszor leírtuk: a nyugdíj alapját képező havi átlagkereset és a munkában töltött évek száma. A munkában töltött évek száma egyértelműnek tűnik, de vannak olyan időszakok, amelyek ugyan nem munkavégzéssel teltek, mégis beszámíthatók. Mutatjuk, mi számít munkaviszonynak a nyugdíj szempontjából és mi nem – áll a Magyar Államkincstár honlapján.
A munkaviszony a munkában töltött évet, vagyis a szolgálati időt jelenti
A nyugdíjszámítás alapképlete: havi nettó valorizált átlagkereset szorozva a szolgálati időhöz tartozó százalékos szorzóval. A szolgálati idő leegyszerűsítve a munkában töltött évek száma, amihez tartozik egy érték. A nyugdíjszámítás során az 1988. január 1-jétől a nyugdíjazás kezdő időpontjáig kifizetett nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereseteket veszik figyelembe, amelyet hozzá kell igazítani a mai jövedelmek értékéhez. Ettől függ, mennyi lesz a nyugdíjunk.
A nyugdíjrendszer összetett és sok esetben túlbonyolított. A különböző ellátások, időszakok eltérő módon befolyásolják a nyugdíjat, és az emberek sem egyformán dolgoznak (például munkaviszony, vállalkozás, gyermeknevelés, katonai szolgálat, beteg hozzátartozó ápolása). Mindezeket figyelembe kell venni a nyugdíjjogosultság megállapításánál. Tekintve, hogy nem minden adat érhető el automatikusan (például régi munkaviszonyok), a nyugdíjigénylőknek gyakran maguknak kell dokumentumok és igazolások után járni.
Ez számít munkaviszonynak a nyugdíj szempontjából
Szolgálati időnek számítanak azok az időszakok is, amikor nyugdíjjárulék-köteles ellátást kaptak. Ilyen az ápolási díj, a gyermekgondozási segély vagy rehabilitációs ellátás. Emellett szolgálati időnek minősül a katonai (polgári) szolgálat, a szakmunkástanulói jogviszony, valamint az 1998 előtti nappali tagozatos felsőfokú tanulmányok időtartama.
Az egyéni és társas vállalkozóknál, valamint a mezőgazdasági őstermelőknél már bonyolultabb a dolog. Esetükben a szolgálati idő elismeréséhez nem elég a jogviszony igazolása, szükséges a járulékok bevallása és befizetése is. Ha a járulékfizetés elmarad, az adott időszak nem számít szolgálati időnek, de utólagos befizetéssel elismerhető. A szolgálati időt általában a társadalombiztosítási nyilvántartás alapján veszik figyelembe. Ha egy időszak hiányzik, azt okiratokkal vagy tanúvallomással kell igazolni. A bizonyítás az igénylő felelőssége, és csak egyértelmű, hiteles forrásokból származó nyilatkozatok fogadhatók el.
Szolgálati időnek minősíthető: álláskeresési járadék időtartama, az ápolási díj folyósításának időtartama, a táppénz időtartama. A táppénz, betegszabadság, a baleseti táppénz, a biztosítás megszűnését követő pénzbeli ellátás (passzív táppénz). Gyermekneveléssel kapcsolatos ellátásban eltöltött idő: ide tartozik a gyes, a gyed időszaka, terhességi-gyermekágyi segély, a csecsemőgondozási díj. A 2011. december 31-ét követően megállapított rehabilitációs ellátás, a rehabilitációs járadék, munka-rehabilitációs díj, illetve a fejlesztési foglalkoztatási díj. A lista nem teljes, részletek a Magyar Államkincstár oldalán olvashatók.
Mi az, ami nem ismerhető el szolgálati időnek?
A fizetés nélküli szabadság, vagy a munkavégzés alóli mentesítés időtartama, ha erre az időre nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereset, jövedelem kifizetés nem történt. Letartóztatás, szabadságvesztés időtartama. Az az időszak, amely alatt a biztosítás szünetelt, azaz járulékfizetés nem történt.
A felsorolás itt sem teljes, további tudnivalók a MÁK-nál.