Júliustól jobb a helyzet

3 órája

Munkabér-letiltás: a nettó minimálbér 60 százaléka védelem alatt áll

Az adóhivatal és a bírósági végrehajtás új szabályokat vezetett be, amelyek minden érintett munkavállalónak és munkáltatónak fontos változást hoztak. Idén július 1-jétől fordulópont jött el a munkabér-letiltások világában. A cél, hogy a dolgozóknál a korábbinál több pénz maradjon, ugyanakkor a hitelezők is megkapják a járandóságukat.

Mauthner Ilona

Ha tartozol, a bírósági végrehajtó a munkáltatódat kötelezi arra, hogy minden hónapban levonjon bizonyos összeget a fizetésedből. Ezt hívják munkabér-letiltásnak. A levonás mindig a nettó bérből indul, tehát előbb levonják az adókat és járulékokat, és csak a maradékból lehet végrehajtani. - írta a HR portál.

A munkabér-letiltás sok adósnak jelent gondot
Július 1-től jobb helyzetben vannak azok, akiket a munkabér-letiltás érint, több pénz marad náluk, a megélhetésükre. Forrás: Pallas70

Munkabér-letiltás: idén júliustól már jobb a helyzet

A levonás mértéke és sorrendje:

  • Általános felső korlát: a nettó jövedelem legfeljebb 33 százaléka.
  • Kiemelt követelések (pl. tartásdíj, visszafizetendő TB-ellátás, jogalap nélkül felvett bér): legfeljebb 50 százalék.
  • Több letiltás esetén: összesen legfeljebb 50 százalék.
  • Ez azt jelenti, hogy hiába érkezik három végrehajtói levél egyszerre, a fizetés fele maradéktalanul a dolgozóé marad.

Idén július 1-től a nettó minimálbér 60 százaléka védelem alatt áll. Ez konkrétan azt jelenti, hogy júliustól több mint 116 ezer forint az, amit akkor sem vonhatnak le, ha valaki több végrehajtással küzd.

Ez a változás azoknak jelenthet komoly könnyebbséget, akiknek eddig szinte a teljes fizetésük letiltásra került, és csak egy szűk összeg maradt a hónap végére. 

Fontos kivétel: gyermektartásdíj vagy szüléssel járó költség esetén ez a védett összeg nem érvényes, ott a törvény a gyerek érdekét helyezi előtérbe.

Új mentesség: a családi kedvezmény már érinthetetlen

Talán a legnagyobb áttörés az, hogy a családi adó- és járulékkedvezmény nettó összege nem vonható le a július 1. után indult eljárásokban.
Ez azt jelenti, hogy ha valaki például két gyermek után érvényesít kedvezményt, akkor az így keletkező nettó összeg teljes egészében a családnál marad, a végrehajtó ebből nem vihet el semmit.

Ez a szabály kifejezetten a családokat védi, és komoly segítséget jelenthet abban, hogy a gyerekek ne szenvedjenek a szülő tartozásai miatt. Azoknál az ügyeknél viszont, amelyek még 2025. július 1. előtt indultak, ez a kedvezmény sajnos nem érvényes.

 

