Munkabér-letiltás: a nettó minimálbér 60 százaléka védelem alatt áll

Ha tartozol, a bírósági végrehajtó a munkáltatódat kötelezi arra, hogy minden hónapban levonjon bizonyos összeget a fizetésedből. Ezt hívják munkabér-letiltásnak. A levonás mindig a nettó bérből indul, tehát előbb levonják az adókat és járulékokat, és csak a maradékból lehet végrehajtani. - írta a HR portál.

Július 1-től jobb helyzetben vannak azok, akiket a munkabér-letiltás érint, több pénz marad náluk, a megélhetésükre. Forrás: Pallas70

Munkabér-letiltás: idén júliustól már jobb a helyzet

A levonás mértéke és sorrendje:

Általános felső korlát: a nettó jövedelem legfeljebb 33 százaléka.

Kiemelt követelések (pl. tartásdíj, visszafizetendő TB-ellátás, jogalap nélkül felvett bér): legfeljebb 50 százalék.

Több letiltás esetén: összesen legfeljebb 50 százalék.

Ez azt jelenti, hogy hiába érkezik három végrehajtói levél egyszerre, a fizetés fele maradéktalanul a dolgozóé marad.

Idén július 1-től a nettó minimálbér 60 százaléka védelem alatt áll. Ez konkrétan azt jelenti, hogy júliustól több mint 116 ezer forint az, amit akkor sem vonhatnak le, ha valaki több végrehajtással küzd.