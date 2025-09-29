48 perce
Hálaadó istentisztelet és ünnepi koncert – megújult Murga műemléki temploma (fotókkal)
Bár még mindig tartanak a négy éve kezdődött felújítási munkálatok, a templom megújult, és ezt szeptember huszonnyolcadikán, vasárnap hálaadó Istentisztelettel és ünnepi koncerttel ünnepelték. Murga község büszke evangélikus templomára.
Murga nagy napja volt szeptember huszonnyolcadika. Miután a műemléki evangélikus templom tetőszerkezetét, külső homlokzatát, valamint a belső teret is felújították, vasárnap hálaadó istentisztelettel ünnepelt az egész falu.
Murga: hálaadó istentisztelet és ünnepi koncert
Az istentiszteleten Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke hirdette az igét. Ezután Murga község önkormányzata agapéra hívta a vendégeket, majd templomtúra következett. A templom történetét és felújítását Balogh Margit történész és Szász Gábor építész mutatta be. A program zárásaként orgonakoncertet hallhattak a résztvevők, ahol Teleki Miklós Artisjus-díjas orgona- és zongoraművész játszott. A koncerten többek között Bach, Händel és Purcell művei csendültek fel.
A murgai templom falai között nemcsak a múlt szólalt meg, hanem a közösség ereje is érezhetővé vált, ahogy együtt ünnepeltek hitben és kultúrában. A zenei élmény és a történelmi bemutató pedig méltó keretet adott annak a napnak, amely a lélek emelkedéséről és a közös értékek megéléséről szólt.
Semjén Zsoltot is meghívták
Az ünnepre meghívást kapott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, ám jelezte, hogy külföldi útja miatt nem tud részt venni az eseményen, ahogy dr. Csibi Krisztina országgyűlési képviselő is más elfoglaltságai miatt maradt távol. Tiszteletét tette azonban Orbán Attila, Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke, valamint több település polgármestere is. A megújult templom turisztikai szempontból is jelentős Murga számára, amelynek ötven fős lakossága túlnyomórészt katolikus, de a keresztény élet így immár két templomban is megmutatkozik. Ignáczné Orsós Margit, Murga polgármestere hírportálunknak kiemelte, hogy egy ilyen kis faluban nagy dolog, hogy két templom is van. Ez az esemény összehozza az embereket, és megmutatja a keresztényi élet erejét.
Fotók: Makovics Kornél