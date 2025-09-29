Hálaadó istentisztelet és ünnepi koncert – megújult Murga műemléki temploma (fotókkal)

Murga nagy napja volt szeptember huszonnyolcadika. Miután a műemléki evangélikus templom tetőszerkezetét, külső homlokzatát, valamint a belső teret is felújították, vasárnap hálaadó istentisztelettel ünnepelt az egész falu.

A megújult templom turisztikai szempontból is jelentős Murga számára, amelynek lakosságszáma körülbelül ötven fő. Fotó: Makovics Kornél

Murga: hálaadó istentisztelet és ünnepi koncert

Az istentiszteleten Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke hirdette az igét. Ezután Murga község önkormányzata agapéra hívta a vendégeket, majd templomtúra következett. A templom történetét és felújítását Balogh Margit történész és Szász Gábor építész mutatta be. A program zárásaként orgonakoncertet hallhattak a résztvevők, ahol Teleki Miklós Artisjus-díjas orgona- és zongoraművész játszott. A koncerten többek között Bach, Händel és Purcell művei csendültek fel.