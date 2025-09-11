Mustgáz-mérgezés gyanúja miatt riasztották kedden kora este a mentőket és a tűzoltókat Tolnára. Drávavölgyi-Katz Judit, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa elmondta, hogy egy idős férfi eszméletét vesztette a családi pincében, majd amikor egy középkorú férfi ezt észlelte, megpróbált neki segíteni, de a lépcsőn ő is rosszul lett. Már nem tudott feljönni, viszont még segítségért tudott kiabálni. A műszaki mentés helyszínére a szekszárdi hivatásos és a tolnai önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik légzésvédelem mellett kimentették, majd a mentőszolgálatnak átadták a két férfit. A mentők mindkettejüket stabil állapotban szállították kórházba.

Mustgáz jelenlétében a tűzoltók is csak légzésvédelem mellett tudják felhozni a bajbajutottat. Fotó: Mártonfai Dénes

A korai szüret miatt korábban kell számolni a mustgázzal

Az eset különleges aktualitást adott a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a mentőszolgálat, a Nemzeti Agrárkamara Tolna Vármegyei Igazgatósága és Bősz Adrián, a Szekszárdi Borvidéki Tanács elnökének közös sajtótájékoztatójának. A tegnapi eset szerencsére nem végződött tragédiával, de jól példázza azt, hogy szükség van a fokozott odafigyelésre a szüretet követő időszakban.

Drávavölgyi-Katz Judit, dr. Balázs Gábor, Bősz Adrián és Vendégh Edit a sajtótájékoztatón

Fotó: Mártonfai Dénes

Elsőként Bősz Adrián hívta fel a figyelmet arra, hogy ahogy melegszik a klíma és változnak a borfogyasztási szokások, úgy kerülnek előtérbe a korai szőlőfajták, amelyeknek már augusztus elején, közepén megkezdődött a szüretelése, így a pincékben már valós veszélyként van jelen a mustgáz-mérgezés kockázata. A napokban pedig már a kék szőlőt is szedik, így a következő hetekben számolni kell ezzel a veszéllyel.

A kis pincékben nagyobb a kockázat

Vendégh Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Vármegyei elnöke elmondta, hogy vármegyénk mind két borvidékén zajlik a szüret, ami egy örömteli időszak, ugyanakkor veszélyeket is rejt. Hozzátette, nemcsak a szőlő erjedése során keletkezhet szén-dioxid, vagyis mustgáz, hanem a gyümölcsborok készítése során is, és a kistermelők, a hobbi borászok jobban ki vannak téve a veszélynek, hiszen a kis pincék nem rendelkeznek olyan korszerű szellőzéssel, mint a nagy borászatok.