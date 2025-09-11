szeptember 11., csütörtök

Mustgáz

1 órája

Már nem bírt feljönni a lépcsőn, de még kiabálni tudott – Perceken múlott a két férfi élete Tolnán

Címkék#mustgáz#Dr Balázs Gábor#Bősz Adrián#Drávavölgyi-Katz Judit#szüret#borászat

Zajlik szüret, a pincékben már erjed a szőlő. Ez azonban együtt jár a szén-dioxid, más néven mustgáz-mérgezés kockázatával. Szerdán este Tolnán ketten lettek rosszul.

Révészné Hanol Erzsébet

Mustgáz-mérgezés gyanúja miatt riasztották kedden kora este a mentőket és a tűzoltókat Tolnára. Drávavölgyi-Katz Judit, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa elmondta, hogy egy idős férfi eszméletét vesztette a családi pincében, majd amikor egy középkorú férfi ezt észlelte, megpróbált neki segíteni, de a lépcsőn ő is rosszul lett. Már nem tudott feljönni, viszont még segítségért tudott kiabálni. A műszaki mentés helyszínére a szekszárdi hivatásos és a tolnai önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik légzésvédelem mellett kimentették, majd a mentőszolgálatnak átadták a két férfit. A mentők mindkettejüket stabil állapotban szállították kórházba.

A mustgáz eszméletvesztést okoz
Mustgáz jelenlétében a tűzoltók is csak légzésvédelem mellett tudják felhozni a bajbajutottat. Fotó: Mártonfai Dénes

A korai szüret miatt korábban kell számolni a mustgázzal

Az eset különleges aktualitást adott a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a mentőszolgálat, a Nemzeti Agrárkamara Tolna Vármegyei Igazgatósága és Bősz Adrián, a Szekszárdi Borvidéki Tanács elnökének közös sajtótájékoztatójának. A tegnapi eset szerencsére nem végződött tragédiával, de jól példázza azt, hogy szükség van a fokozott odafigyelésre a szüretet követő időszakban.

Drávavölgyi-Katz Judit, dr. Balázs Gábor, Bősz Adrián és Vendégh Edit a sajtótájékoztatón
Fotó: Mártonfai Dénes

Elsőként Bősz Adrián hívta fel a figyelmet arra, hogy ahogy melegszik a klíma és változnak a borfogyasztási szokások, úgy kerülnek előtérbe a korai szőlőfajták, amelyeknek már augusztus elején, közepén megkezdődött a szüretelése, így a pincékben már valós veszélyként van jelen a mustgáz-mérgezés kockázata. A napokban pedig már a kék szőlőt is szedik, így a következő hetekben számolni kell ezzel a veszéllyel.

A kis pincékben nagyobb a kockázat

Vendégh Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Vármegyei elnöke elmondta, hogy vármegyénk mind két borvidékén zajlik a szüret, ami egy örömteli időszak, ugyanakkor veszélyeket is rejt. Hozzátette, nemcsak a szőlő erjedése során keletkezhet szén-dioxid, vagyis mustgáz, hanem a gyümölcsborok készítése során is, és a kistermelők, a hobbi borászok jobban ki vannak téve a veszélynek, hiszen a kis pincék nem rendelkeznek olyan korszerű szellőzéssel, mint a nagy borászatok. 

Fontos ezért a szellőztetés, a szén-dioxid-érzékelő használata, de akár a hagyományos gyertyás módszert is lehet alkalmazni. Ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyertyát a comb magasságában érdemes tartani, és a padlóra is tanácsos egyet elhelyezni, a levegőnél nehezebb mustgáz ugyanis alulról tölti ki a teret, és szorítja ki az oxigént. A láng nagyjából 15 százalékos koncentráció mellett alszik el, eszméletvesztés azonban már 8-10 százalékos koncentráció mellett is bekövetkezhet. Gyerekeknél pedig hamarabb jelentkezhet rosszullét, hiszen magasságukból adódóan közelebb vannak a talajhoz.

Ha felmerül a gyanú, ne várjon feleslegesen

Drávavölgyi-Katz Judit a keddi eset ismertetése mellett azt hangsúlyozta, hogy egy bajbajutottnak csak akkor tudunk segíteni, ha magunkat nem sodorjuk veszélybe. Ha valaki a pincében bágyadtságot, álmosságot, szédülést, fejfájást tapasztal, azonnal hagyja el a helyet. Ha pedig felmerül a gyanú, hogy valaki rosszul lett, hívni kell a 112-es segélyhívót, a mentésirányító pedig riasztani fogja a megfelelő egységeket. Az eldugott, esetleg nehezen megközelíthető kis pincék miatt lényeges, hogy a bejelentő megjelöljön egy egyértelműen beazonosítható találkozási pontot, ahonnan el tudja vezetni a mentőket a helyszínre.

Mentési bemutatóval hívták fel a figyelmet a mustgáz veszélyeire

Fotók: Mártonfai Dénes

Az elmúlt két évben ketten haltak meg mustgáz miatt

Dr. Balázs Gábor, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója úgy fogalmazott, hogy hősökkel tele a temető. Vagyis óva intett mindenkit a felelőtlen magatartástól, hiszen akiknek feladata az életmentés, a tűzoltók is csak légzésvédelem mellett hozzák fel a bajbajutottakat. Arra is kitért, hogy a technológia fejlődése csökkenti a tragédiák kockázatát, de egyetlen élet elvesztése is sok. Vármegyénkben az elmúlt tíz évben két mustgáz-mérgezés végződött tragédiával: egy 2015-ben és egy 2025-ben.

A sajtótájékoztató egy mentési bemutatóval zárult.

 

