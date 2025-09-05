17 órája
Ezeket ellenőrzik a műszaki vizsgán, ne várd meg, míg lejár!
Minden autósnak rutinművelet, hogy időről időre műszaki vizsgára vigye az autóját. De azt kevesen tudják, mit is vizsgálnak a műszaki vizsga alkalmával. Mint ismert, idén február 1-től jelentős emelkedés történt a műszaki vizsgák díjában.
A hazai autótulajdonosok február 1-től többet fizetnek a műszaki vizsgáért, mint előtte: az időszakos vizsgálat alapdíja 16 290 forintról emelkedett 26 700-ra, az M1 kategória esetében (normál személyautóknál). Erre az összegre általában még rájön az adott autószerviz díja, ahol a műszaki vizsga történik, így a végösszeg valahol 40-50 ezer forint környékén szokott megállni – írta a vezess.hu.
Ezért ilyen drága a műszaki vizsga
– Suzuki Liana a kocsim márkája, 9 éves, szeretném műszakira vinni, mennyi pénzre számítsak? – kérdezte szekszárdi olvasónk a szintén szekszárdi műhelyt. – Harmincöt-harminchat ezer körüli az összeg – volt a válasz. – Nem sok ez egy kicsit, két éve tízezerrel kevesebbe került? – kérdezett vissza. – Akkor vigye máshová! – szólt a tömör válasz. Választott egy másik szervizt, de ott is hasonló volt az összeg. Sőt, végül a kialkudott árnál még drágább lett a végösszeg, mert kellett ezt azt javítani, így 48 ezret fizetett – mesélte olvasónk.
De miért ilyen drága a műszaki vizsga? Utánajártunk: 15 600 forint a hatósági ár, amelyhez hozzáadódik az előzetes átvizsgálásért felszámított díj. A 15 600 forintból csupán 11 700 forint marad a műhelynél, de ez még a rezsi-óradíjukat sem fedezi, hiszen egy műszaki vizsga akár egy órát is igénybe vehet. Drága gépekkel dolgoznak az ellenőrzés során, ezeket pedig karban kell tartani, emellett pedig a munkaerő és az energia is drágább lett – mondta Plesz Imre, a szekszárdi Frontautó Kft. cégvezetője.
Lássuk, mit ellenőriznek a műszaki vizsgán
A fékrendszert, hogy megfelelő-e a fékerő, megbízhatóan működik-e a fék. A kormánymű állapotát. A futóművet és a lengéscsillapítót, a jármű stabil és biztonságos haladása érdekében.
Mindzek mellett ellenőrzik a gumikat, hogy meg van-e a minimálisan előírt profilmélység. Így legalább a műszaki vizsga előtt kénytelen minden autótulajdonos lecserélni a simára járt gumijait, és nem egy rendőri ellenőrzés vagy baleset során derül ki, hogy már rég nem közlekedhetett volna velük.
A kipufogórendszert a károsanyag-kibocsátás és a zajszint végett csekkolják. Az illegálisan átalakított és a nem megfelelően karbantartott kipufogók nemcsak környezetszennyezők, de igen gyakran elviselhetetlenül hangosak is.
A világítást és az elektromos rendszereket, hiszen ezek előírásszerű működése ma már nemcsak a látni és látszani elv miatt fontos. Az elektromos rendszer hibái ronthatják vagy akadályozhatják is a különböző vezetéstámogató, a jármű biztonságát közvetlen vagy közvetve szolgáló automatizált rendszerek működését. Megnézik a karosszéria állapotát és az utasteret – ezek ellenőrzése során vizsgálják például a biztonsági övek meglétét és biztonságos működését, valamint a légzsákok állapotát.
Megvizsgálják, hogy nem pörgették-e vissza a kilométerórát. Minden műszaki vizsga alkalmával rögzítik a kilométeróra állását, és ha az észlelt kopásokhoz képest gyanúsan kevés kilométert futott a jármű, külön vizsgálatot indítanak. A kilométeróra visszapörgetése csalásnak minősül – írja a Közlekedésbiztonság.kti.hu.
Sokba kerül, ha lejárt a műszaki, és ezt a rendőr veszi észre
Érdemes figyelnie a járművezetőknek arra is, hogy a lejárt műszakival történő közlekedés igen szigorú büntetéseket vonhat maga után. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint, ha a műszaki vizsga három hónapon belül járt le, akkor az intézkedő rendőr mérlegelheti a büntetés összegét. Azonban ha ennél hosszabb idő telt el a lejárat után, fix összegű bírságot kapnak a járművezetők: három és hat hónap között 31 200 forint, hat és tizenkét hónap között 39 600 forint, egy év után pedig 46 800 forint büntetésre számíthatnak – ez a büntetési tétel országosan egységes.
Ha valakit többször is elfognak a rendőrök lejárt papírokkal, akkor első esetben a helyszíni bírság 6500 forinttól 65 000 forintig terjedhet. Ha a szabálysértést 6 hónapon belül ismételten elkövetik, a bírság akár 90 000 forintra is emelkedhet, és a jogalkotó további joghátrányokkal is sújthatja az elkövetőt.