Ezeket ellenőrzik a műszaki vizsgán, ne várd meg, míg lejár!

A hazai autótulajdonosok február 1-től többet fizetnek a műszaki vizsgáért, mint előtte: az időszakos vizsgálat alapdíja 16 290 forintról emelkedett 26 700-ra, az M1 kategória esetében (normál személyautóknál). Erre az összegre általában még rájön az adott autószerviz díja, ahol a műszaki vizsga történik, így a végösszeg valahol 40-50 ezer forint környékén szokott megállni – írta a vezess.hu.

Emelkedett a hatósági ár, és az átvizsgálásért is többet kell fizetni, ezért lett drágább a műszaki vizsga

Ezért ilyen drága a műszaki vizsga

– Suzuki Liana a kocsim márkája, 9 éves, szeretném műszakira vinni, mennyi pénzre számítsak? – kérdezte szekszárdi olvasónk a szintén szekszárdi műhelyt. – Harmincöt-harminchat ezer körüli az összeg – volt a válasz. – Nem sok ez egy kicsit, két éve tízezerrel kevesebbe került? – kérdezett vissza. – Akkor vigye máshová! – szólt a tömör válasz. Választott egy másik szervizt, de ott is hasonló volt az összeg. Sőt, végül a kialkudott árnál még drágább lett a végösszeg, mert kellett ezt azt javítani, így 48 ezret fizetett – mesélte olvasónk.