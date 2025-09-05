szeptember 5., péntek

Ne kockáztass!

59 perce

Ezeket ellenőrzik a műszaki vizsgán, ne várd meg míg lejár!

Címkék#rendőr#autó#műszaki vizsga#jármű

Minden autósnak rutinművelet, hogy időről időre műszaki vizsgára vigye az autóját. De azt kevesen tudják mit is vizsgálnak a műszaki vizsga alkalmával. Mint ismert, idén február 1-től jelentős emelkedés történt a műszaki vizsgák díjában.

Mauthner Ilona

A hazai autótulajdonosok február 1-től többet fizetnek a műszaki vizsgáért, mint előtte: az időszakos vizsgálat alapdíja 16 290 forintról emelkedett 26 700-ra, az M1 kategória esetében (normál személyautóknál). Erre az összegre általában még rájön az adott autószervíz díja, ahol a műszaki vizsga történik, így a végösszeg valahol 40-50 ezer forint környékén szokott megállni – írta a vezess.hu.

műszaki vizsga: baj van ha lejárt és a rendőr szól
Emelkedett a hatósági ár, és az átvizsgálásért is többet kell fizetni, ezért lett drágább a műszaki vizsga
Forrás:  Shutterstock/illusztráció

Ezért ilyen drága a műszaki vizsga

– Suzuki Liana a kocsim márkája, 9 éves, szeretném műszakira vinni, mennyi pénzre számítsak? – kérdezte szekszárdi olvasónk a szintén szekszárdi műhelyt. – „Harmincöt-harminchat ezer körül", volt a válasz. „Nem sok ez egy kicsit, két éve tízezerrel kevesebbe került", kérdeztem. „Akkor vigye máshová!", szólt a tömör válasz. Máshol is hasonló volt az összeg, így választottam egy másik szervizt. Végül a kialkudott árnál még drágább lett a végeredmény, mert kellett ezt azt javítani, így 48 ezret fizettem. – mondta az olvasó. 

De miért ilyen drága a műszaki vizsga? 15 600 forint a hatósági ár, amelyhez hozzáadódik az előzetes átvizsgálásért felszámított díj. A 15 600 forintból csupán 11 700 forint marad a műhelynél, de ez még a rezsi-óradíjukat sem fedezi, hiszen egy műszaki vizsga akár egy órát is igénybe vehet. Drága gépekkel dolgoznak az ellenőrzés során, ezeket pedig karban kell tartani, emellett pedig a munkaerő és az energia is drágább lett – mondta Plesz Imre, a szekszárdi Frontautó Kft. cégvezetője. 

Lássuk, mit ellenőriznek a műszaki vizsgán

A fékrendszert, hogy megfelelő-e a fékerő, megbízhatóan működik-e a fék. A kormánymű állapotát. A futóművet és a lengéscsillapítót, a jármű stabil és biztonságos haladása érdekében.
A gumikat, hogy meg van-e a minimálisan előírt profilmélység. Így legalább a műszaki vizsga előtt kénytelen minden autótulajdonos lecserélni a simára járt gumijait, és nem egy rendőri ellenőrzés vagy baleset során derül ki, hogy már rég nem közlekedhetett volna velük.

A kipufogórendszert a károsanyag-kibocsátás és a zajszint végett. Az illegálisan átalakított és a nem megfelelően karbantartott kipufogók nemcsak környezetszennyezők, de igen gyakran elviselhetetlenül hangosak is.

A világítást és az elektromos rendszereket, hiszen ezek előírásszerű működése ma már nemcsak a látni és látszani elv miatt fontos. Az elektromos rendszer hibái ronthatják vagy akadályozhatják is a különböző vezetéstámogató, a jármű biztonságát közvetlen vagy közvetve szolgáló automatizált rendszerek működését. A karosszéria állapotát és az utasteret – ezek ellenőrzése során vizsgálják például a biztonsági övek meglétét és biztonságos működését, valamint a légzsákok állapotát.

Megvizsgálják, hogy nem pörgették-e vissza a kilométerórát. Minden műszaki vizsga alkalmával rögzítik a kilométeróra állását, és ha az észlelt kopásokhoz képest gyanúsan kevés kilométert futott a jármű, külön vizsgálatot indítanak. A kilométeróra visszapörgetése csalásnak minősül – írja a Közlekedésbiztonság.kti.hu. 

Sokba kerül, ha lejárt a műszaki, és ezt a rendőr veszi észre

Érdemes figyelnie a járművezetőknek arra is, hogy a lejárt műszakival történő közlekedés igen szigorú büntetéseket vonhat maga után. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint, ha a műszaki vizsga három hónapon belül járt le, akkor az intézkedő rendőr mérlegelheti a büntetés összegét. Azonban ha ennél hosszabb idő telt el a lejárat után, fix összegű bírságot kapnak a járművezetők: három és hat hónap között 31 200 forint, 6 és 12 hónap között 39 600 forint, 12 hónap után pedig 46 800 forint büntetésre számíthatnak – ez a büntetési tétel országosan egységes.

Ha valakit többször is elfognak a rendőrök lejárt papírokkal, akkor első esetben a helyszíni bírság 6 500 forinttól 65 000 forintig terjedhet. Ha a szabálysértést 6 hónapon belül ismételten elkövetik, a bírság akár 90 000 forintra is emelkedhet, és a jogalkotó további joghátrányokkal is sújthatja az elkövetőt.

 

