Ezeket ellenőrzik a műszaki vizsgán, ne várd meg míg lejár!

A hazai autótulajdonosok február 1-től többet fizetnek a műszaki vizsgáért, mint előtte: az időszakos vizsgálat alapdíja 16 290 forintról emelkedett 26 700-ra, az M1 kategória esetében (normál személyautóknál). Erre az összegre általában még rájön az adott autószervíz díja, ahol a műszaki vizsga történik, így a végösszeg valahol 40-50 ezer forint környékén szokott megállni – írta a vezess.hu.

Emelkedett a hatósági ár, és az átvizsgálásért is többet kell fizetni, ezért lett drágább a műszaki vizsga

Forrás: Shutterstock/illusztráció

Ezért ilyen drága a műszaki vizsga

– Suzuki Liana a kocsim márkája, 9 éves, szeretném műszakira vinni, mennyi pénzre számítsak? – kérdezte szekszárdi olvasónk a szintén szekszárdi műhelyt. – „Harmincöt-harminchat ezer körül", volt a válasz. „Nem sok ez egy kicsit, két éve tízezerrel kevesebbe került", kérdeztem. „Akkor vigye máshová!", szólt a tömör válasz. Máshol is hasonló volt az összeg, így választottam egy másik szervizt. Végül a kialkudott árnál még drágább lett a végeredmény, mert kellett ezt azt javítani, így 48 ezret fizettem. – mondta az olvasó.