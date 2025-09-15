Mutatjuk, kik kapnak Pro Urbe Paks kitüntetést

A Pro Urbe kitüntetésekről döntött zárt ülésen a paksi képviselő-testület. A díjjal azokat ismerik el, akik a város gazdasági-, kulturális- és társadalmi fejlődésében kiemelkedő jelentőségűnek bizonyultak. A kitüntetést idén Bognár György, Horányi György és dr. Hanol János veheti át az október 23-i megemlékezésen.

Bognár György

Forrás: MW