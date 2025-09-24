szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

21°
+24
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sokan vannak

4 órája

Nagy szám került Süli János neve mellé – jeles mérföldkőhöz érkezett a politikus

Címkék#Süli János#facebook#követő#politika#országgyűlési képviselő

Már tízezer követője van Süli János politikai oldalának. Az országgyűlési képviselő boldogan számolt be erről a Facebookon.

Teol.hu

„10.000 követő! Köszönöm! Megyünk tovább!” – írta a politikus. 

„Ha Ön is szeretne részt venni településeink, választókerületünk fejlesztésében, ügyeinek intézésében, csináljuk együtt! Hajrá, Tolna 03. vk., Hajrá Észak-Tolna!” – fogalmazott a paksi és tamási térség országgyűlési képviselője. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu