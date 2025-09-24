Sokan vannak
25 perce
Nagy szám került Süli János neve mellé – jeles mérföldkőhöz érkezett a politikus
Már tízezer követője van Süli János politikai oldalának. Az országgyűlési képviselő boldogan számolt be erről a Facebookon.
„10.000 követő! Köszönöm! Megyünk tovább!” – írta a politikus.
„Ha Ön is szeretne részt venni településeink, választókerületünk fejlesztésében, ügyeinek intézésében, csináljuk együtt! Hajrá, Tolna 03. vk., Hajrá Észak-Tolna!” – fogalmazott a paksi és tamási térség országgyűlési képviselője.
