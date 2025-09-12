A szív megszakad: végső nyugalomra helyezték a nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatát

Egy apró, de szép sírt kapott a mindössze a két hetesen, brutális kegyetlenséggel meggyilkolt gyermek. A nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében még mindig sok a kérdés. A csecsemőgyilkossággal gyanúsított édesanya, Viktória a legutóbbi rendőrségi kihallgatásán megtagadta a vallomástételt. A Bors beszámolója szerint a nő teljesen bezárkózott, zavart és összetört állapotban van, ügyvédje, dr. Molnár Péter szerint állandóan sír, és nem hajlandó változtatni korábbi állításain.

A napokban helyezték végső nyugalomra Zalánt, a nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatát

Forrás: MW

A hatóságok továbbra is vizsgálják, mikor következett be pontosan a kisfiú halála. A nyomozók minden lehetséges körülményt igyekeznek tisztázni, ugyanakkor a nő makacs hallgatása lassítja az eljárást.

Viktóriát, Zalán édesanyját letartóztatták, és a kalocsai börtönben helyezték el, ahol többszemélyes zárkában tartják. Bár bántalmazás eddig nem érte, a családja személyesen nem látogathatja, csupán csomagküldésre van lehetőség. A hatóságok így próbálják kizárni a tanúk befolyásolásának lehetőségét.

Egyre több a kérdőjel

A tragikus ügy körül továbbra is számos kérdés maradt tisztázatlan. A helyiek közül többen úgy vélik, hogy Viktóriának nem egyedül lehetett köze a csecsemő halálához. Felmerült, hogy párja, Attila, vagy más, a családhoz közel álló személy is érintett lehetett.