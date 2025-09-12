A szív megszakad: végső nyugalomra helyezték a nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatát

Egy apró, de szép sírt kapott a mindössze a két hetesen, brutális kegyetlenséggel meggyilkolt gyermek. A nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében még mindig sok a kérdés. A csecsemőgyilkossággal gyanúsított édesanya, Viktória a legutóbbi rendőrségi kihallgatásán megtagadta a vallomástételt. A Bors beszámolója szerint a nő teljesen bezárkózott, zavart és összetört állapotban van, ügyvédje, dr. Molnár Péter szerint állandóan sír, és nem hajlandó változtatni korábbi állításain.

A napokban helyezték végső nyugalomra Zalánt, a nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatát

Forrás: MW

A hatóságok továbbra is vizsgálják, mikor következett be pontosan a kisfiú halála. A nyomozók minden lehetséges körülményt igyekeznek tisztázni, ugyanakkor a nő makacs hallgatása lassítja az eljárást.

Viktóriát, Zalán édesanyját letartóztatták, és a kalocsai börtönben helyezték el, ahol többszemélyes zárkában tartják. Bár bántalmazás eddig nem érte, a családja személyesen nem látogathatja, csupán csomagküldésre van lehetőség. A hatóságok így próbálják kizárni a tanúk befolyásolásának lehetőségét.

Egyre több a kérdőjel

A tragikus ügy körül továbbra is számos kérdés maradt tisztázatlan. A helyiek közül többen úgy vélik, hogy Viktóriának nem egyedül lehetett köze a csecsemő halálához. Felmerült, hogy párja, Attila, vagy más, a családhoz közel álló személy is érintett lehetett.

Több falubeli látta ugyanis a szülőket közösen sétálni az újszülöttel, miközben a nő és hozzátartozói is azt állították: azon a végzetes napon tolták ki először a babát a faluba. A helyi polgárőr szerint azonban legalább két külön alkalommal találkozott velük, amint a kisfiút tolták a település utcáin.

A legnagyobb kérdés most az, vajon falazhat-e valakinek Viktória. A gyanúsított többször is ellentmondásosan nyilatkozott, mostanra pedig teljes hallgatásba burkolózott. Nem zárható ki, hogy más is felelős lehetett a tragédiáért, ám egyelőre a hatóságok csak őt gyanúsítják.

Forrás: MW

Portálunk kereste a gyermek nagyanyját, Olgát is, ám ő elzárkózott minden nyilatkozat elől.

Országos felháborodást váltott ki a nagydorogi csecsemőgyilkosság

Amint arról korábban beszámoltunk: a nő augusztus 20-án azzal fordult a rendőrséghez, hogy sétálni indult a kisfiával, majd hirtelen elvesztette eszméletét. Állítása szerint mire magához tért, a gyermek eltűnt a babakocsiból. Néhány órával később a rendőrök a település határában találták meg Zalán holttestét.