Nagyon sokakat érintő bejelentést tett a SimplePay

A SimplePay Zrt. bejelentette, hogy 2025 végén megszűnik a Simple alkalmazás régi verziója, a Simple Classic. A döntés része annak a hosszú távú stratégiának, amely a digitális fizetési élmény folyamatos fejlesztését célozza.

Már 2023-ban elindult az új generációs Simple app, amely azóta kizárólagos platformja lett minden új funkciónak. A frissített alkalmazás már mind a Mastercard, mind a Visa kártyák digitalizálását támogatja, így a mobilfizetés mindenki számára elérhetőbbé vált.

Az új appban elérhető a Simple Bit hűségprogram, a gyors parkolási fizetés, a dark mode, valamint egyedülálló újdonságnak számít a SuperShop-pontgyűjtés és -beváltás is. A „Felfedező” funkció segítségével pedig a SimplePay-partnerek kedvezményei is könnyen elérhetők.

Bár a Classic verzió 2025 végéig még használható, érdemes mielőbb áttérni az új alkalmazásra, hogy a felhasználók ne maradjanak le az újdonságokról és a kényelmi szolgáltatásokról.

 

