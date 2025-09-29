Napos, gomolyfelhős, igazi őszi idővel indul a hét

Hétfőn a napsütés mellett északkelet felől gyakran megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is előfordulnak – írja a Köpönyeg.hu. Reggel 5-10, délután 15-20 fok valószínű.

Napos, gomolyfelhős idővel indul a hét

Fotó: Mediaworks

Továbbra is gyakran lesz felhős az ég, de napsütés is várható – a legtöbb az ország délnyugati felén. Elszórtan lehetnek záporok. Az ÉK-i szél megélénkül, mellyel hűvösebb levegő érkezik hazánk térségébe. Keddre 15 fok köré csökken a hőmérséklet.