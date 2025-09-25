Ne dudálj!

Az autóban ültem, a piros lámpánál várakoztunk. Amint zöldre váltott, a mellettem lévő sávban egy sofőr nagy gázzal, erőteljes hanghatással indult. A mögötte haladó autóból azonnal hosszú dudálás tört elő, majd a vezető indulatait heves kézmozdulatok kísérték.

Sosem tudhatjuk azonban, mi rejlik a sietség mögött. A közlekedés nemcsak járművek találkozása, hanem embereké is. És ahol emberek találkoznak, ott mindig több a helyzet, mint amit az első pillanatban látunk. Az egymással szembeni türelem néha többet ér, mint a leghangosabb kürtszó. Ne nyomjuk egyből a dudát, próbáljunk higgadtak maradni még akkor is, ha egy ilyen helyzet bosszantó.