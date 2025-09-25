szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

15°
+21
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó reggelt!

43 perce

Ne dudálj!

Címkék#sietség#ideges#dudálás#várakozás

Bencze Péter
Ne dudálj!

A dudálás alkalmazása szigorúan szabályozott, és sokan nincsenek tisztában a pontos előírásokkal.

Forrás: Getty Images

Az autóban ültem, a piros lámpánál várakoztunk. Amint zöldre váltott, a mellettem lévő sávban egy sofőr nagy gázzal, erőteljes hanghatással indult. A mögötte haladó autóból azonnal hosszú dudálás tört elő, majd a vezető indulatait heves kézmozdulatok kísérték.

Sosem tudhatjuk azonban, mi rejlik a sietség mögött. A közlekedés nemcsak járművek találkozása, hanem embereké is. És ahol emberek találkoznak, ott mindig több a helyzet, mint amit az első pillanatban látunk. Az egymással szembeni türelem néha többet ér, mint a leghangosabb kürtszó. Ne nyomjuk egyből a dudát, próbáljunk higgadtak maradni még akkor is, ha egy ilyen helyzet bosszantó.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu