Ne hagyd ki: világbajnok hőlégballonok húznak át Tolna felett!

Címkék#hőlégballon#Gordon Bennett-kupa#gázballonverseny

Az égen csendesen sikló, hatalmas gázballonok páratlan élményt nyújtanak mindenkinek (Fotó: Tudásmorzsák a repülésről/Facebook)

Fotó: Photo by CZ

A Gordon Bennett-kupa a világ egyik legrégebbi és legrangosabb gázballonversenye, amely 1906 óta vonzza a legjobb pilótákat. A kihívás lényege, hogy a versenyzők közbenső leszállás nélkül a lehető legnagyobb távolságot tegyék meg a felszállás helyétől, pusztán a szelek és a ballaszt ügyes kihasználásával. A 2025-ös viadal különösen izgalmasnak ígérkezik, hiszen a nemzetközi mezőny ballonjai várhatóan Tolna térsége fölött is áthaladnak. Ez ritka látványosság: az égen csendesen sikló, hatalmas gázballonok páratlan élményt nyújtanak mindenkinek, aki felpillant. Érdemes tehát figyelni az eget, mert hamarosan a világ egyik legkülönlegesebb sporteseménye közvetlenül a fejünk felett zajlik majd!

 

