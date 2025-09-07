Ne hagyd ki: világbajnok hőlégballonok húznak át Tolna felett!

A Gordon Bennett-kupa a világ egyik legrégebbi és legrangosabb gázballonversenye, amely 1906 óta vonzza a legjobb pilótákat. A kihívás lényege, hogy a versenyzők közbenső leszállás nélkül a lehető legnagyobb távolságot tegyék meg a felszállás helyétől, pusztán a szelek és a ballaszt ügyes kihasználásával. A 2025-ös viadal különösen izgalmasnak ígérkezik, hiszen a nemzetközi mezőny ballonjai várhatóan Tolna térsége fölött is áthaladnak. Ez ritka látványosság: az égen csendesen sikló, hatalmas gázballonok páratlan élményt nyújtanak mindenkinek, aki felpillant. Érdemes tehát figyelni az eget, mert hamarosan a világ egyik legkülönlegesebb sporteseménye közvetlenül a fejünk felett zajlik majd!