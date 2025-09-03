szeptember 3., szerda

Nyár az őszben

9 perce

Kicsit visszavesz ma a meleg, de még egyáltalán nem kell temetni a jó időt

Gomolyfelhős, napos időben lesz részünk szerdán. Nem lesz olyan meleg, mit tegnap volt, csupán huszonöt fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála.

Teol.hu

Még nem kell temetnünk, mondhatni, hogy a kutya nem ette meg a nyarat (igaz, a telet sem...). Szerdán gyakran lesz erősen gomolyfelhős az ég. Reggelig elszórtan várható zápor, zivatar a délnyugati országrészben, de napközben már csak keleten fordulhat elő. Nem lesz nagy hőség, jellemzően 25-27 fokot mérhetünk ma. 

Egyelőre még nem kell elővennünk a szekrényből a vastag pulóvereket
Egyelőre még nem kell elővennünk a szekrényből a vastag pulóvereket. Fotó: MW

Csütörtökön aztán megint sok-sok napsütésben lesz részünk, nyári meleg lesz, 30 fok körüli értékekkel. Pénteken és szombaton is sokat süt majd a nap, nem várható csapadék. Az ÉNy-i szél gyakran lesz élénk. Folytatódik a nyárias, szinte strandidő 29-30 fokos maximumokkal.

 

