szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

13°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kimaradás

48 perce

Zavaros víz, nyomáscsökkenés és vízhiány – ez vár a lakókra jövő héten

Címkék#vízhálózat#vízhiány#szünet

Három településen lesz kimaradás a ivóvízszolgáltatásban októberben. Vízhiány lesz Nagyszékelyben október elsején, Kisszékelyben október másodikán, Fürgeden október harmadikán. Ekkor zajlanak ugyanis az ivóvízhálózati karbantartási munkálatok.

Brunner Mónika

A szolgáltató a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV), amely előreláthatólag reggel nyolc és délután három óra között végzi a munkát a településeken, Nagyszékelyben október elsején, Kisszékelyben október másodikán, Fürgeden október harmadikán. Vízhiány lesz októberben ezen a három településen.  

vízhiány
Reggeltől délutánig nem lesz víz Tolna vármegye három településén októberben. A vízhiány szerencsére nem tart sokáig Fotó: Krakenimages.com / Forrás:  Shutterstock

Vízhiány várható 

Ez idő alatt zavarosodás, nyomáscsökkenés és időszakos szolgáltatáskiesés, vagyis vízhiány fordulhat elő a három település területein. Várkonyi Zoltán, Nagyszékely polgármestere a közelgő vízhiánnyal kapcsolatban hírportálunknak hangsúlyozta: fontos, hogy a karbantartás megtörténjen. A DRV a kijelölt szolgáltató, amellyel szerződtek, így náluk is ezen szolgáltató munkatársai végzik majd a munkálatokat. Hozzátette, hogy Nagyszékely saját vízbázissal rendelkezik, saját kúttal és tartállyal, azaz nincs összekötve más települések vízhálózatával. 

– A településünkön néha van vízhiány, például csőtörés miatt, de mindent gyorsan megjavítanak, és minden halad a maga útján. Ezek hétköznapi dolgok. A vízhálózatokon dolgozni kell, hiszen a karbantartás célja a biztonságos és zavartalan vízellátás hosszú távú biztosítása – ismertette Várkonyi Zoltán. 

Rövid ideig tart

Mint ismert, ha egy rövid időre szünetel a vízszolgáltatás, az természetesen kellemetlenséget okozhat, de fontos tudni, hogy ez általában karbantartás vagy javítás céljából történik, és a szolgáltatók igyekeznek minél gyorsabban helyreállítani a rendet. A víz ideiglenes hiánya nem tart sokáig, és a legtöbb esetben előre értesítést is kapunk, így van idő felkészülni: előre megtölthetünk néhány edényt ivóvízzel, kézmosásra vagy főzéshez. A vízszünet idején érdemes pihenni, olvasni, vagy egy kis sétát tenni a friss levegőn, hiszen a természet mindig megnyugtató. A szolgáltatás visszaállása után minden visszatér a megszokott kerékvágásba. A közművek munkatársai azon dolgoznak, hogy biztonságos, tiszta vizet biztosítsanak számunkra, és az ilyen szünetek éppen ezt a célt szolgálják, ezért fontos, hogy nyugodtan, türelemmel és bizalommal tekintsünk ezekre a helyzetekre. Vizet pótló ételekről itt olvashat. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu