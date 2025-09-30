Zavaros víz, nyomáscsökkenés és vízhiány – ez vár a lakókra jövő héten

A szolgáltató a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV), amely előreláthatólag reggel nyolc és délután három óra között végzi a munkát a településeken, Nagyszékelyben október elsején, Kisszékelyben október másodikán, Fürgeden október harmadikán. Vízhiány lesz októberben ezen a három településen.

Reggeltől délutánig nem lesz víz Tolna vármegye három településén októberben. A vízhiány szerencsére nem tart sokáig Fotó: Krakenimages.com / Forrás: Shutterstock

Vízhiány várható

Ez idő alatt zavarosodás, nyomáscsökkenés és időszakos szolgáltatáskiesés, vagyis vízhiány fordulhat elő a három település területein. Várkonyi Zoltán, Nagyszékely polgármestere a közelgő vízhiánnyal kapcsolatban hírportálunknak hangsúlyozta: fontos, hogy a karbantartás megtörténjen. A DRV a kijelölt szolgáltató, amellyel szerződtek, így náluk is ezen szolgáltató munkatársai végzik majd a munkálatokat. Hozzátette, hogy Nagyszékely saját vízbázissal rendelkezik, saját kúttal és tartállyal, azaz nincs összekötve más települések vízhálózatával.

– A településünkön néha van vízhiány, például csőtörés miatt, de mindent gyorsan megjavítanak, és minden halad a maga útján. Ezek hétköznapi dolgok. A vízhálózatokon dolgozni kell, hiszen a karbantartás célja a biztonságos és zavartalan vízellátás hosszú távú biztosítása – ismertette Várkonyi Zoltán.

Rövid ideig tart

Mint ismert, ha egy rövid időre szünetel a vízszolgáltatás, az természetesen kellemetlenséget okozhat, de fontos tudni, hogy ez általában karbantartás vagy javítás céljából történik, és a szolgáltatók igyekeznek minél gyorsabban helyreállítani a rendet. A víz ideiglenes hiánya nem tart sokáig, és a legtöbb esetben előre értesítést is kapunk, így van idő felkészülni: előre megtölthetünk néhány edényt ivóvízzel, kézmosásra vagy főzéshez. A vízszünet idején érdemes pihenni, olvasni, vagy egy kis sétát tenni a friss levegőn, hiszen a természet mindig megnyugtató. A szolgáltatás visszaállása után minden visszatér a megszokott kerékvágásba. A közművek munkatársai azon dolgoznak, hogy biztonságos, tiszta vizet biztosítsanak számunkra, és az ilyen szünetek éppen ezt a célt szolgálják, ezért fontos, hogy nyugodtan, türelemmel és bizalommal tekintsünk ezekre a helyzetekre. Vizet pótló ételekről itt olvashat.