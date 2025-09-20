Nem mindennapi állításokat fogalmazott meg Menczer Tamás a Harcosok órájában

Az eseményről tudósított a Magyar Nemzet, amely szerint Menczer Tamás úgy fogalmazott: „extrém sport”, amikor a balliberális sajtó képviselőivel vitázik.

Hangsúlyozta: a digitális polgári körök és a Harcosok klubja a digitális tér átrendeződésére adott választ. A közösség százezresre nőtt.

Szerinte az ellenzéki közvélemény-kutatások félrevezetőek, a valóságban a kormánypártok erősödnek. Példaként említette a buda környéki kört, ahol ötszáz ember mellett ismert művészek is jelen vannak.

Élesen bírálta a baloldalt, amiért politikai célokra próbálta felhasználni a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány halálát.

A választásokra utalva kijelentette: „még kétszáz nap van hátra, de nyerünk, ahogy szoktunk”.