Nem vitték el a szemetet a megadott napon – ekkor pótolják

Műszaki okok miatt kedden nem tudta elvégezni a szelektív hulladék elszállítását Pakson a szolgáltató. A Vertikal Group Nyrt. azt írja a tájékoztatójában, hogy szállítási osztályuk a lehető legrövidebb időn belül, előreláthatólag szeptember 11-én, csütörtökön megpróbálja pótolni az elmaradást.

Forrás: (Illusztráció: MW)

Azt kérik a lakosságtól, hogy ezen a napon ismét helyezzék ki a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló kukákat.