2 órája
Névadójára emlékezett a Solymár Imre Városi Könyvtár
Névadójukra emlékeztek a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtárban. Most már hagyománnyá vált, hogy egy, a jeles közgazdász-helytörténész születésnapjához közel eső napon igyekeznek emléket állítani Solymár Imrének, valamint megismertetni az emberekkel életét, munkásságát. Sokan ugyanis a mai napig nem tudják, ki volt ő, miért róla kapta nevét a város könyvtára.
Több programmal is készültek; például egész nap egy Solymár Imréhez kapcsolódó kvízt lehetett kitölteni mind személyesen a könyvtárban, mind az online térben, melyhez segítséget nyújtott a névadó a könyvtár honlapján is megtalálható életrajza. A kitöltők között másnap könyvjutalmat sorsoltak ki. Délelőtt náluk jártak a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium 9. évfolyamos diákjai, akik Solymár Imre életével, munkásságával, személyes tárgyaival ismerkedhettek meg közelebbről, illetve egy csapatversenyben el is mélyíthették tudásukat.
Este a „Fiatalok a helytörténeti kutatásban” címmel hallgathattak meg három előadást az érdeklődők. Akkermann Dániel (Szekszárdi Garay János Gimnázium) Tolna vármegyei települések templomokba elhelyezett időkapszuláiról, Wigand Míra Brigitta (Szekszárdi Garay János Gimnázium) a Bezerédj-családról, különösen Bezerédj Istvánról és családjáról, Tolna vármegyei tevékenységéről, emlékezetéről, míg Hoffmann Botond (TMSZC Perczel Mór Technikum és Kollégium) a mórágyi református templomról, az ottani német lakosság múltjáról és jelenéről tartott tartalmas és érdekes előadást.
Ezeket a könyveket szeretik a TEOL olvasóiA TEOL olvasói megosztották velünk, mely könyvek ragadták meg őket az elmúlt időszakban.
Gábor Zsolt, a Völgységi Múzeum muzeológusa, illetve Asztalos Zoltán, a MNL Tolna Vármegyei Levéltárának igazgatóhelyettese értékelte szakmailag az előadásokat; hasznos kiegészítéseket, tanácsokat, további kutatási lehetőségeket adtak útravalóul a diákoknak. A rendezvényen a Solymár-család tagjai is jelen voltak, így valóban méltó módon emlékeztek meg közösen a könyvtár névadójáról.
Ki is volt valójában Solymár Imre?
(Solymár Imre (1947-1997) Bonyhádon született. Bár középiskolai tanulmányait a bonyhádi Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskolában végezte, már ekkor kialakult helytörténeti és közéleti érdeklődése. Később banktisztviselő és közgazdász lett, folyamatosan jelentek meg cikkei közgazdasági lapokban. Emellett azonban volt egy másik érdeklődési köre is; történeti-néprajzi-irodalomtörténeti-névtani munkásságában közös, hogy szinte valamennyi munkája Bonyhád-, illetve Völgység-kutatás. Társszerzőként jegyzett kiadványai közül a dr. Kolta Lászlóval közösen jegyzett Válogatott dokumentumok a Hűséggel a Hazához mozgalom történetéhez című, 1994-ben megjelent kötetnek nemzetközi visszhangja volt, a Források a bukovinai székelyek történetének tanulmányozásához címen, 2000-ben megjelent forrásközlést pedig Benda Kálmán „nemzeti gondolkodásunkban kiemelkedő” alkotásnak tartotta. Helytörténeti munkáinak száma meghaladja a 120-at, gyakori helytörténeti előadó volt Bonyhádon és Szekszárdon. Előadója volt történészkonferenciáknak, alapítója a bonyhádi Honismereti Körnek és a Múzeumbarátok Körének, titkára a Magyar Történelmi Társulat Tolna Megyei Szervezetének, első elnöke a Völgységi Tájkutató Alapítványnak. Szerette a természetet, szívesen túrázott. Aktív tagja volt a Völgység Turista Egyesületnek és a Mecsek Egyesületnek. Munkássága elismeréseként 2001-től a Bonyhád Városi Könyvtár, 2013-tól a város egyik utcája is az ő nevét viseli. Halála után, 2003-ban jelent meg A Dél-dunántúli németek mentalitása című, kiemelkedő mentalitástörténeti kötete.)