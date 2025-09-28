Névadójára emlékezett a Solymár Imre Városi Könyvtár

Több programmal is készültek; például egész nap egy Solymár Imréhez kapcsolódó kvízt lehetett kitölteni mind személyesen a könyvtárban, mind az online térben, melyhez segítséget nyújtott a névadó a könyvtár honlapján is megtalálható életrajza. A kitöltők között másnap könyvjutalmat sorsoltak ki. Délelőtt náluk jártak a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium 9. évfolyamos diákjai, akik Solymár Imre életével, munkásságával, személyes tárgyaival ismerkedhettek meg közelebbről, illetve egy csapatversenyben el is mélyíthették tudásukat.

Asztalosné Illés Tamara köszönti a vendégeket

Este a „Fiatalok a helytörténeti kutatásban” címmel hallgathattak meg három előadást az érdeklődők. Akkermann Dániel (Szekszárdi Garay János Gimnázium) Tolna vármegyei települések templomokba elhelyezett időkapszuláiról, Wigand Míra Brigitta (Szekszárdi Garay János Gimnázium) a Bezerédj-családról, különösen Bezerédj Istvánról és családjáról, Tolna vármegyei tevékenységéről, emlékezetéről, míg Hoffmann Botond (TMSZC Perczel Mór Technikum és Kollégium) a mórágyi református templomról, az ottani német lakosság múltjáról és jelenéről tartott tartalmas és érdekes előadást.