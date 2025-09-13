2 órája
Tényleg nagy a baj! Halálos kór jelent meg a szomszéd vármegyében – ezt tudni eddig!
Fokozódik az aggodalom: Tolna vármegyétől nem messze, Bács-Kiskun vármegyében két idős férfit is megfertőzött a nyugat-nílusi láz. A 71 és a 74 éves betegek hazai szúnyogcsípés útján kapták el a vírust, és idegrendszeri tünetekkel kerültek kórházba. Ez már a hetedik megerősített eset Magyarországon idén – közülük hat hazai eredetű, egy pedig külföldről behurcolt. Ezt lehet tudni a nyugat-nílusi lázas megbetegedésekről.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint a nyugat-nílusi lázzal fertőzöttek 86 százaléka férfi, átlagéletkoruk 69,5 év. Az esetek döntő többsége 60 év felettieknél fordul elő, ami rámutat arra, hogy az idősebb, legyengült immunrendszerű emberek vannak leginkább veszélyben.
Mi az a nyugat-nílusi láz?
A nyugat-nílusi láz egy szúnyogok által terjesztett vírusos betegség, amelyet a Culex fajok hordoznak. A madarak a vírus fő gazdái, a szúnyog pedig könnyen átadhatja az embernek. Emberről emberre ugyan nem terjed, ám a fertőzés súlyos idegrendszeri szövődményeket okozhat, amelyek akár halálos kimenetelűek is lehetnek.
A tünetek sokszor enyhék – láz, levertség, fejfájás, izom- és ízületi fájdalmak, hányinger –, ám a legsúlyosabb esetekben agyhártya- vagy agyvelőgyulladás, bénulás is kialakulhat. A WHO figyelmeztet: különösen az idősek és a krónikus betegségben szenvedők veszélyeztetettek.
Mivel ellene nincs oltás, a legfontosabb a szúnyogok elleni védekezés: szúnyogháló és szúnyogriasztó használata, hosszú ruházat viselése a szabadban, valamint a pangó vizek megszüntetése a kertekben és udvarokban.
Szakértők arra kérik a lakosságot, hogy a hirtelen jelentkező láz, fejfájás vagy neurológiai panaszok esetén azonnal forduljanak orvoshoz, mert a betegség kórházi kezelést tehet szükségessé.
