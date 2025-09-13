Tényleg nagy a baj! Halálos kór jelent meg a szomszéd vármegyében – ezt tudni eddig!

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint a nyugat-nílusi lázzal fertőzöttek 86 százaléka férfi, átlagéletkoruk 69,5 év. Az esetek döntő többsége 60 év felettieknél fordul elő, ami rámutat arra, hogy az idősebb, legyengült immunrendszerű emberek vannak leginkább veszélyben.

Két nyugat-nílusi lázzal diagnosztizált beteget jelentettek Tolna vármegyétől nem messze Forrás: MW Archívum

Mi az a nyugat-nílusi láz?

A nyugat-nílusi láz egy szúnyogok által terjesztett vírusos betegség, amelyet a Culex fajok hordoznak. A madarak a vírus fő gazdái, a szúnyog pedig könnyen átadhatja az embernek. Emberről emberre ugyan nem terjed, ám a fertőzés súlyos idegrendszeri szövődményeket okozhat, amelyek akár halálos kimenetelűek is lehetnek.

A tünetek sokszor enyhék – láz, levertség, fejfájás, izom- és ízületi fájdalmak, hányinger –, ám a legsúlyosabb esetekben agyhártya- vagy agyvelőgyulladás, bénulás is kialakulhat. A WHO figyelmeztet: különösen az idősek és a krónikus betegségben szenvedők veszélyeztetettek.