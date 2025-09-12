Mikor és kinek érkezik majd a 13. havi nyugdíj?

Kik kapják a 13. havi nyugdíjat? Azok, akik a tárgyévet megelőző év legalább egy napján és a tárgyév februárjában is nyugellátásban részesültek. Vagyis aki 2025. december 31-én már nyugdíjas lesz, és 2026. februárjában is folyósítják majd a részére a nyugdíját, az 2026. februárjában a nyugdíja mellé az azzal azonos összegű 13. havi nyugdíjra is jogosult.

A 13. havi nyugdíjra jogosultság feltételei

A 13. havi nyugdíjra való jogosultságnak kettős feltétele az, hogy a nyugdíjas az előző év legalább egy napján már nyugdíjas legyen, és a tárgyév februárjában is nyugdíjas legyen – írta a nyugdíjguru.

Így az a nyugdíjas, akinek a nyugdíját 2026. január 1-jei vagy azt követő kezdőnappal állapítják majd meg, 2026-ban még nem lesz jogosult a 13. havi nyugdíjra, csak 2027-től.