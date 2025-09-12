39 perce
Mikor és kinek érkezik majd a 13. havi nyugdíj?
Az elmúlt évekhez hasonlóan most is számíthatnak majd a nyugdíjasok a 13. havi nyugdíjra. Sokan kérdezik: mikor érkezik? A 13. havi nyugdíj a tárgyév februárjában érkezik a tárgyév februárjára járó nyugdíjjal azonos összegben.
Kik kapják a 13. havi nyugdíjat? Azok, akik a tárgyévet megelőző év legalább egy napján és a tárgyév februárjában is nyugellátásban részesültek. Vagyis aki 2025. december 31-én már nyugdíjas lesz, és 2026. februárjában is folyósítják majd a részére a nyugdíját, az 2026. februárjában a nyugdíja mellé az azzal azonos összegű 13. havi nyugdíjra is jogosult.
A 13. havi nyugdíjra jogosultság feltételei
A 13. havi nyugdíjra való jogosultságnak kettős feltétele az, hogy a nyugdíjas az előző év legalább egy napján már nyugdíjas legyen, és a tárgyév februárjában is nyugdíjas legyen – írta a nyugdíjguru.
Így az a nyugdíjas, akinek a nyugdíját 2026. január 1-jei vagy azt követő kezdőnappal állapítják majd meg, 2026-ban még nem lesz jogosult a 13. havi nyugdíjra, csak 2027-től.
Jó, ha tudja! Nem minden munkában töltött év számít bele a nyugdíjbaNem mindegy hány évet tudunk igazolni.
E rendelkezés következtében azok a nyugdíjasok, akik a tárgyév januárjában meghaltak, és ezért csak január 31-éig jár részükre a nyugdíj, már nem szereznek jogosultságot a tárgyévi 13. havi nyugdíjra, így a velük együtt élő hozzátartozójuk,vagy ilyen hozzátartozó hiányában az örökösük sem kérheti a 13. havi nyugdíj kifizetését.