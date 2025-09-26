Háromszáz nyugdíjas lejtett örömtáncot (videó)

Háromszáz idős bizonyította nemrég Tamásiban, hogy a tánc nemcsak örömöt, hanem egészséget is ad.

Fotó: Kutny Gábor

A Demencia Világnaphoz kapcsolódva szervezett Senior Örömtánc találkozón a résztvevők együtt mutatták meg, hogyan lehet mozgással, közösséggel és derűvel felvenni a harcot az időskori betegségekkel szemben.

Az örömtánc Tolna vármegyében is egyre népszerűbb, több településen választják az idősek az egészségmegőrzésnek ezt a közösségi formáját.

A rendezvényről készült teljes írást és a képgalériákat itt találja!