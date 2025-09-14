Plusz pénzzel toldják meg a boltok a 30 ezres nyugdíjas utalványt

Az Aldi, a Lidl, a Spar és a Tesco különböző konstrukciókkal növeli meg az utalvány értékét, így az akár több ezer forinttal is többet érhet a pénztáraknál, mint a névértéke. Szeptember 1-jétől a magyar nyugdíjasok egyszeri, 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt kapnak postán, amelyet az ország bármelyik boltjában levásárolhatnak. A nyugdíjas utalvány, úgy tűnik, nagyon népszerű az üzletekben is.

A 30 ezer forintos nyugdíjas utalvány enyhíti a napi kiadásokat, sok bolt akciókat is kapcsol hozzá

Nyugdíjas utalvány: a boltok kedvezményekkel igyekeznek magukhoz csábítani az időseket

A lehetőségre azonnal reagáltak a nagy láncok: különféle kedvezményekkel igyekeznek magukhoz csábítani az időseket, így az utalvány sok helyen jóval többet érhet névértékénél.

Az Aldi volt az első, amely akciót hirdetett. Az áruházlánc 1000 forintos kupont ad azoknak a vásárlóknak, akik legalább 8000 forintért költenek, és a fizetéshez akár részben nyugdíjas élelmiszer-utalványt használnak fel. A kupon bármely magyarországi Aldi-áruházban bármilyen összegű vásárlás esetén beváltható. Ezt követte a Lidl, amely legalább 5000 forintnyi utalvány felhasználása után 500 forintos kupont biztosít, amit akár hatszor is igénybe vehetnek a nyugdíjasok, így összesen 3000 forinttal nőhet a keretük. Ráadásul ha a kupon beváltásakor a vásárló használja a Lidl Plus applikációját, egy újabb, 500 forintos digitális kupont kap, amelyet a megszerzéstől számított egy héten belül 5000 forint feletti vásárlásnál lehet felhasználni.

Plusz kuponok, újabb kedvezmények a nyugdíjasoknak

A Spar is hasonló kedvezményt ad, ha legalább ötezer forintot elkölt a nyugdíjas egyszeri vásárlásnál, akkor 500 forintos kupont kap, amit év végéig válthat be.

A Tesco is csatlakozott. Az áruházlánc számítása szerint a 30 ezer forintos utalvány náluk akár 34 500 forintnyi vásárlásra is elég lehet. A konstrukció lényege, hogy a jogosultak azonnal 10 százalék kedvezményt kapnak, majd az elköltött összeg után további 5 százalékos kuponhoz jutnak, amelyet bármire levásárolhatnak. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden 2000 forintnyi utalvány elköltése után 100 forint pluszkedvezmény jár. A Tesco ezt a lehetőséget egészen az év végéig biztosítja.