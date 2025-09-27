Nyugdíjasok figyelem – csütörtökön érkezik a kedvezményes burgonya!

Október 2-án, csütörtökön reggel 7 és délelőtt 10 óra között érkezik meg a legutóbbi burgonyarendelések szállítmánya a Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége (Hunyadi u. 4.) parkolójába. A Magyar Vöröskereszt Tolna Vármegyei Területi Nyugdíjas Alapszervezete és a szekszárdi nyugdíjasok érdekszövetsége idén is megszervezte a kedvezményes élelmiszer-akciót, amely minden évben nagy népszerűségnek örvend. A résztvevők burgonyát 15 kilogrammos zsákban 3000 forintért, vöröshagymát szintén 15 kilogrammos zsákban 3000 forintért, lilahagymát pedig 10 kilogrammos zsákban, ugyancsak 3000 forintért rendelhettek meg.

A szervezetek célja, hogy a nyugdíjasokat és nagycsaládosokat támogassák a mindennapi bevásárlásban, hiszen az alapvető élelmiszerek kedvezményes áron történő beszerzése sokaknak jelent könnyebbséget. A Vöröskereszt rendszeresen hirdet hasonló akciókat, amelyek nagy segítséget nyújtanak a lakosságnak.