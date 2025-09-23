Nincs tovább, itt a dátum: emelkedik a nyugdíjkorhatár

szeptember 23., kedd

Az Európai Unió tagállamaiban sorra emelik a nyugdíjkorhatárt válaszként a kedvezőtlen demográfiai folyamatokra, Magyarország jelenleg 65 évvel a középmezőnybe tartozik, ám kérdés, hogy hosszú távon fenntartható maradhat-e ez a rendszer. A szakértők szerint, nálunk egyelőre nem indokolt a nyugdíjkorhatár emelése.

Mauthner Ilona

Főleg a demográfiai változások, öregedő társadalom, csökkenő születésszám indokolja, hogy az uniós országok egyrészében tovább emelnék a nyugdíjkorhatárt. Hazánkban a jelenlegi nyugdíjkorhatár 65 év, amely az 1956. december 31. után születettekre vonatkozik. Ez az érték az EU-ban közepesnek számít: tizenegy tagállamban alacsonyabb a korhatár, míg több ország már most vagy a közeljövőben magasabb korhatárt vezet be. 

Az unió több országában 69 évre emelkedik a nyugdíjkorhatár
Az EU számos országában már döntöttek a nyugdíjkorhatár fokozatos emeléséről. Hazánkban egyelőre marad a 65 év
Forrás:  Shutterstock / Illusztráció

Itt a pontos dátum – 69 évre emelkedik a nyugdíjkorhatár

Az EU számos országában már döntöttek a nyugdíjkorhatár fokozatos emeléséről. Spanyolországban például 2027-től 67 év lesz a hivatalos korhatár, Belgiumban 2030-tól, Németországban pedig 2031-től lép életbe ugyanez a határ. Dániában még ennél is tovább mennek: 2035-től 69 évre emelik a nyugdíjkorhatárt, míg Olaszországban 2050-re akár 69 év 9 hónap is lehet a határ.

A nyugdíjasok száma nő, az aktív keresőké csökken

– Idén töltöttem be a 70. életévemet, és már 14 éve nyugdíjas vagyok. Ahogy megvolt a 40 éves munkaviszonyom, éltem a Nők 40 nyugdíjas lehetőséggel. Igaz, azóta is dolgozom egy könyvelői vállalkozásnál, napi 4 órában. Ez nagyon kényelmes nekem, anyagilag is jól járok és a munkámra is szükség van – mondta Simon Lajosné szekszárdi aktív nyugdíjas olvasónk. Emellett a két unokámra is jut idő. Sokszor én hozom el őket az óvodából, vigyázok rájuk, ha a szüleiknek más elfoglaltságuk van. Örülök, hogy segíthetek nekik. Hasznosnak érzem magamat.

– Sok nyugdíjassal beszélgetek arról, hogy bírnák-e még a munkát, ha erre lenne szükség, a legtöbben nemmel válaszolnak – mondta Zádor Béláné, a szekszárdi mentálhigiénés műhely nyugdíjas tagozatának vezetője. Pedig ők többségében még 60 éves koruk környékén mentek nyugdíjba. Nem irigylem a fiatalokat, ki tudja, nekik hány éves korukig kell majd dolgozniuk, hogy nyugdíjat kapjanak. Ugyanakkor az idősek és a fiatalok korosztályának aránya megváltozott európai szinten, így rákényszerülnek a kormányok arra, hogy emeljék a nyugdíjkorhatárt. Hiszen a nyugdíjrendszert fenn kell tartani. Tolnában tíz évvel ezelőtt 60 ezer öregségi nyugdíjas volt, mára ez a szám megduplázódott.

 

