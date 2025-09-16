Közös ünneplés
1 órája
Őcsényben történt valami, amitől az egész falu lázba jött (képgaléria)
A múlt hét végén tartotta meg Őcsényben a Bogár István Hagyományőrző Egyesület és a polgármesteri hivatal közös szervezésben a Szüreti Mulatságot. Az eseményre nagy lelkesedéssel készült a falu lakossága, szerencsére az időjárás sem szólt közbe.
Fülöp János polgármester elmondta, a szüreti felvonulást megtartották, majd népzenei programok színesítették a napot. A színpadon a helyi egyesület mellett a közönség nagy örömére a kakasdi hagyományőrző együttes is fellépett.
Az idei szüreti mulatságot a jó hangulat, a közösség összetartása és a hagyományok ápolása tette felejthetetlenné. A napot bállal zárták.
Őcsényi Szüreti Mulatság 2025Fotók: Mártonfai Dénes
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre