Őcsényben történt valami, amitől az egész falu lázba jött (képgaléria)

Mauthner Ilona

A múlt hét végén tartotta meg Őcsényben a Bogár István Hagyományőrző Egyesület és a polgármesteri hivatal közös szervezésben a Szüreti Mulatságot. Az eseményre nagy lelkesedéssel készült a falu lakossága, szerencsére az időjárás sem szólt közbe.

szüret őcsényben
Őcsényben idén is megtartották a szüreti mulatságot, ami a felvonulással kezdődött
Fotó: Mártonfai Dénes

Fülöp János polgármester elmondta, a szüreti felvonulást megtartották, majd népzenei programok színesítették a napot. A színpadon a helyi egyesület mellett a közönség nagy örömére a kakasdi hagyományőrző együttes is fellépett.

A felvonulást az időjárás nem zavarta meg, ragyogó napsütés volt szombaton
Fotó: Mártonfai Dénes

Az idei szüreti mulatságot a jó hangulat, a közösség összetartása és a hagyományok ápolása tette felejthetetlenné. A napot bállal zárták.

Őcsényi Szüreti Mulatság 2025

Fotók: Mártonfai Dénes

 

 

