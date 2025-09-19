Közfoglalkoztatási Kiállítás
55 perce
Ők készítik a vármegye parádés hagymalekvárját
Szárazd saját standdal vett részt a Tamásiban megrendezett Közfoglalkoztatási Kiállításon szeptember tizenegyedikén, és levendulaszörppel, hagymalekvárral, savanyúságokkal mutatta be a közfoglalkoztatási programban készült termékeit. A rendezvény célja a térségi együttműködés erősítése is volt.
