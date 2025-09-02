„Szekszárd Javáért”
28 perce
Ők lettek Szekszárd büszkeségei – három vállalkozás kapott rangos elismerést (videóval)
Szekszárdon augusztus 20-án három vállalkozás vehette át a „Szekszárd Javáért” kitüntető címet: a Samsonite Hungária Kft., a Panteon Kegyeleti Szolgáltató Kft. és a Vajda és Társa Kft.
A videó Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdona:
