„Szekszárd Javáért”

29 perce

Ők lettek Szekszárd büszkeségei – három vállalkozás kapott rangos elismerést (videóval)

Bencze Péter

Szekszárdon augusztus 20-án három vállalkozás vehette át a „Szekszárd Javáért” kitüntető címet: a Samsonite Hungária Kft., a Panteon Kegyeleti Szolgáltató Kft. és a Vajda és Társa Kft.

Vajda Balázs, a Vajda és Társa Kft. ügyvezetője Berlinger Attilától veszi át a díjat
Fotó: Kiss Albert

A videó Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdona:


 

 

