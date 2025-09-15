Ezeket a könyveket szeretik a TEOL olvasói

Az olvasás világnapja apropóján olvasóink megemlítették George Orwell híres regényét, az 1984-et, amely a hatalomról és a szabadságról mesél. Mások a romantikus történeteket kedvelik, például Danielle Steel könyveit, amelyekben mindig van egy kis szerelem, egy kis dráma, és sok-sok emberi sors.

Az olvasás világnapja, 2025. szeptember nyolcadika. A TEOL olvasói megosztották velünk, mely könyveket ajánlják mások számára

A fiatalabb generációk kedvencei is előkerültek: Harry Potter varázslatos világa, vagy a Gyűrűk Ura, amelyek az idősebb olvasókat is elvarázsolták. Colleen Hoover Verity című könyve romantikus thriller, amely a pszichológiai feszültség és az érzelmi mélység határán egyensúlyoz. A Vaják sorozat is népszerű, ahol a főhős egy különleges harcos, aki varázslatokkal és karddal küzd az igazságért. Akik a magyar irodalmat szeretik, azoknak öröm lehet Móricz Zsigmond Rokonok című műve, vagy Dallos Sándor A nap szerelmese (Munkácsy Mihály regényes életrajzának első kötete) és Aranyecset (Munkácsy-életrajz második kötete) című regényei, amelyek a művészet és az emberi szenvedély világába vezetnek. Leslie L Lawrence: Sindzse szeme című regénye keleti hangulatú kalandregény, tele misztikummal és fordulatokkal. Ken Follett történelmi regényei is sokak kedvencei: ha valaki szereti a régi idők titkait, ezek a könyvek igazi kincsek. A motivációs könyvek sem maradtak ki: David Goggins Nincs megállás című műve azt üzeni, hogy soha nem késő új célokat kitűzni. Fejős Éva Most kezdődik című könyve pedig azt sugallja, hogy az élet bármely szakaszában új fejezetet nyithatunk. Egyik olvasónk Borsa Brown könyveit is kedvencként említette. Az írónő művei gyakran foglalkoznak női sorsokkal, belső vívódásokkal és a szerelemmel.

Szeretjük a könyveket

Különleges könyvek, magyar szerzők

A különleges hangulatú könyvek között ott van Emma Rosenblum Bad Summer People című thrillere, amely a gazdagok nyári életét mutatja be, amely gyilkossággal végződik. Sajnos a történetnek még nincs magyar fordítása. Carsten Henn A könyvsétáltató című regénye, amely egy idős úr és egy kislány barátságáról szól, és arról, hogyan hozhatnak össze minket a könyvek. Paulo Coelho A győztes egyedül van című műve pedig elgondolkodtat arról, mi is az igazi siker. A magyar szerzők közül Réti László A halottlátó című könyve izgalmas, misztikus történet, míg Fedina Lídia Mi a szerelem? című írása mély érzelmeket boncolgat, talán sokan magukra ismernek benne. A történet középpontjában Petőfi Sándor és Szendrey Júlia legendás szerelme áll. Végül egy 1977-es olvasmány: Raffai Sarolta Vasderes című könyvét egyik olvasónk épp most olvassa, nagyon tetszik neki, és talán a többi olvasónk is kedvet kap hozzá.