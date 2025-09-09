Olvasni menő a képviselő szerint is

Szeptember 8-a az olvasás világnapja, amelyet az UNESCO kezdeményezésére minden évben megtartanak azért, hogy felhívják az emberek figyelmét az írás-olvasás készségének fontosságára – írta Facebook bejegyzésében Csibi Krisztina országgyűlési képviselő.

Forrás: Facebook

Van mit ünnepelni, hiszen olvasásalapú társadalomban élünk, igaz, mást és máshogyan olvasunk, mint mondjuk száz évvel ezelőtt.