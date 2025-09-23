szeptember 23., kedd

Mutatjuk a dobogósokat

45 perce

Olvasóink kedvencei - ezek voltak a Szekszárdi Szüreti Napok legemlékezetesebb pillanatai

Címkék#Szekszárdi Szüreti Napok#közönség#koncert

Idén is óriási sikert aratott a Szekszárdi Szüreti Napok, ahol minden korosztály megtalálhatta a számára legizgalmasabb élményeket.

Teol.hu
Olvasóink kedvencei - ezek voltak a Szekszárdi Szüreti Napok legemlékezetesebb pillanatai

Fotó: Kiss Albert

Olvasóinkat kérdeztük a TEOL-facebook oldalán, hogy nekik melyik program tetszett a legjobban. Az eddigi válaszok egyértelműen a Parno Graszt koncertjét emelték ki. Nem is csoda, hiszen a népszerű együttes vasárnap esti fellépése hatalmas tömeget vonzott, a közönség szívét egyből megnyerte különleges, autentikus zenéjével és lendületes előadásával.

A kommentelők között a második legnépszerűbb program a szüreti felvonulás volt, amelyen leginkább a Bartina néptáncosai kápráztatták el a nézőket hagyományos táncaikkal és színes viseletükkel. Egy másik olvasónknak pedig éppen azért lett a kedvence, mert most vonult fel először. Az biztos, hogy a fesztivál az egész család számára élvezetes volt kicsiktől a nagyokig.

 

 

 

