Olvasóink kedvencei - ezek voltak a Szekszárdi Szüreti Napok legemlékezetesebb pillanatai
Idén is óriási sikert aratott a Szekszárdi Szüreti Napok, ahol minden korosztály megtalálhatta a számára legizgalmasabb élményeket.
Fotó: Kiss Albert
Olvasóinkat kérdeztük a TEOL-facebook oldalán, hogy nekik melyik program tetszett a legjobban. Az eddigi válaszok egyértelműen a Parno Graszt koncertjét emelték ki. Nem is csoda, hiszen a népszerű együttes vasárnap esti fellépése hatalmas tömeget vonzott, a közönség szívét egyből megnyerte különleges, autentikus zenéjével és lendületes előadásával.
A kommentelők között a második legnépszerűbb program a szüreti felvonulás volt, amelyen leginkább a Bartina néptáncosai kápráztatták el a nézőket hagyományos táncaikkal és színes viseletükkel. Egy másik olvasónknak pedig éppen azért lett a kedvence, mert most vonult fel először. Az biztos, hogy a fesztivál az egész család számára élvezetes volt kicsiktől a nagyokig.
