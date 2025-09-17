szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Fellélegezhetnek

2 órája

Út, házak, templom is veszélyben volt – épül a védőfal Szakadáton

Címkék#Szakadát#Vizin Balázs#partfal

Folyik a megelőzés Szakadáton. A település egyszer már megélte, milyen, ha omlásnak indul a partfal. A jelek újra jelentkeztek, így gyors beavatkozásra volt szükség.

Kutny Gábor
Út, házak, templom is veszélyben volt – épül a védőfal Szakadáton

Omlásvédelem teljes erővel

Forrás: Beküdött kép

Közel másfél évtizeddel ezelőtt Szakadáton egy hirtelen jött esőzés következtében leszakadt a partfal, amely magával sodorta az utat is. Az omlás emléke máig élénken él a helyiekben, és most ismét jelei mutatkoztak annak, hogy a talaj megindulhat. A veszély komoly volt, hiszen a Petőfi utca több háznak ad otthont, itt található a falu temploma, valamint ezen az utcán keresztül lehet eljutni a temetőhöz is. Egy újabb omlás nemcsak az utat tette volna járhatatlanná, hanem a lejjebb fekvő házak hátsó részeit is veszélyeztette volna. – Nagyon gyorsan kellett cselekednünk, hiszen nem szerettük volna, ha megismétlődik a régi katasztrófa – emelte ki Horváth Pék Annamária, Szakadát polgármestere.

Omlásveszély elhárítás Szakadáton
Omlás elleni védelem, teljes erővel. 

Omlás elhárítva, épül a fal

A munkálatok elindultak, amelyeket a helyszínen tekintett meg dr. Csibi Krisztina, a térség országgyűlési képviselője, valamint Vizin Balázs, a Tolna Vármegyei Közgyűlés alelnöke. – Örömmel látom, hogy a kivitelezés jó ütemben halad, és várhatóan októberre elkészül. Fontos számomra, hogy a szakadátiak biztonságban élhessenek, ehhez minden támogatást megadunk – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő. A beruházás keretében egy közel négy méter magas, pillérekkel megerősített támfal épül, amely vízelvezető csövekkel lesz ellátva. Ezek lehetővé teszik, hogy a csapadékvíz megtalálja útját, így megszűnik a talaj átázásának és az újabb omlás veszélye. A magyar kormány által támogatott fejlesztés két szakaszban zajlik, mintegy 50 millió forintos értékben. 

 

– Megnyugtató volt számunkra, hogy mindkét helyszínen jó ütemben haladnak a munkák. Jó érzés látni, hogy olyan beruházás valósul meg, amely valódi védelmet és nyugalmat ad a helyieknek – fogalmazott Vizin Balázs alelnök. A tervek szerint a védfal az őszi esőzések előtt elkészül, így a szakadátiak biztonságban készülhetnek a csapadékos időszakra. A beruházás nemcsak az utat és a házakat óvja meg, hanem hosszú távon a település nyugalmát és biztonságát is szolgálja.

 

