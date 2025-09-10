Órákig nem lesz áram ezekben az utcákban

Szeptember 10-én és 11-én is tervezett áramszünet lesz Pakson. Szerdán 9 és 14 óra között feszültség panasz elhárítása miatt Kishegyi út 54., a Tölgyfa utca 2-4., valamint az Építők útján üzletsor érintett a szolgáltatáskimaradás.

Forrás: MW

Csütörtökön szintén 9 és 14 óra között lesz áramszünet új ügyfél bekapcsolása miatt. Az érintett utcák, szakaszok: Domb utca 1-3., 2-6., Dózsa György út 103., Kishegyi út 2-10., Tolnai út 2-6., 3-17. – tájékoztatott az E.ON.