Szolgáltatáskimaradás

1 órája

Órákig nem lesz áram ezekben az utcákban

Szerdán és csütörtökön is áramszünet lesz Paks néhány utcájában.

Révészné Hanol Erzsébet

Szeptember 10-én és 11-én is tervezett áramszünet lesz Pakson. Szerdán 9 és 14 óra között feszültség panasz elhárítása miatt Kishegyi út 54., a Tölgyfa utca 2-4., valamint az Építők útján üzletsor érintett a szolgáltatáskimaradás. 

Csütörtökön szintén 9 és 14 óra között lesz áramszünet új ügyfél bekapcsolása miatt. Az érintett utcák, szakaszok: Domb utca 1-3., 2-6., Dózsa György út 103., Kishegyi út 2-10., Tolnai út 2-6., 3-17. – tájékoztatott az E.ON.

 

