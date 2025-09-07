szeptember 7., vasárnap

Kötcsei piknik

10 órája

Élőben Kötcséről: Ruszin-Szendi testi erejét használta Kötcsén egy újságíróval szemben

Címkék#kötcsei polgári piknik#piknik#miniszterelnök#Orbán Viktor

A Polgári Magyarországért Alapítvány vasárnap rendezi meg a kötcsei polgári pikniket, ahol 2004 óta Orbán Viktor mondja el politikai évadnyitó helyzetértékelését. Az idei esemény újdonsága, hogy a kormányfő beszédét élőben közvetítik a közösségi médiában, így szélesebb közönséghez jut el.

Teol.hu
Élőben Kötcséről: Ruszin-Szendi testi erejét használta Kötcsén egy újságíróval szemben

Sára Botond főispán, Budapest Főváros Kormányhivatala vezetője és Ibolya Csenge, a Fidesz-frakció szóvivője a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A miniszterelnök várhatóan részletesen szól majd a 2026-os választásokról, az Európai Unió jövőjéről, a háború következményeiről és a magyar gazdaság kilátásairól. Orbán Viktor kötcsei felszólalásai mindig iránymutatóak, most is kulcsfontosságú üzenetekre számíthatunk.
További részletek a Magyar Nemzet cikkében olvashatóak.

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

A magyar embereknek dönteniük kell! - Erről beszélt Bohár Danielnek Nagy János, Kötcséről!
Ruszin-Szendi újságíróra támadt

Mint a Mandiner írja, komoly bajba került Ruszin-Szendi Romulusz, miután testi erejét használta a lap  újságírója ellen. Részletek itt!

Orbán Viktor megmutatta az igazi Kötcsét
Magyar Péter tanácsadója a nemzetközi pénzvilágból érkezett

A Tisza vezetője gazdasági szakértőként Kármán Andrást nevezte meg, aki rövid ideig államtitkár is volt, de gyorsan távozott. Az elmúlt években egy külföldi bank magas rangú tisztségét töltötte be. Kocsis Máté a Facebookon arról írt, hogy ez a kinevezés sok kérdést felvet a magyar gazdaság jövője szempontjából.

„Átver a Tisza” – Kötcsén kezdődött a kampány az adótervek ellen

A Tisza-adó nem az igazságosságról szól – figyelmeztet a Nemzeti Ellenállás Mozgalom. Kötcsén indult el kampányuk, amely a választók védelmére hivatott. A kampányukban videóval és kalkulátorral leplezik le a terveket.

A miniszterelnök már úton, elmondta a véleményét arról, hogy már hamisítják Kötcsét

A Facebookon jelentkezett be a miniszterelnök:

Fidesz-zászlók között és sajtót sértegetve vonult be Magyar Péter Kötcsére

Kötcsére érkezett vasárnap Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, aki maroknyi híveivel gyalogolt át Balatonöszödről. A helyiek közül többen Fidesz-zászlóval fogadták, hívei közül pedig egyesek a Hír TV riporterét inzultálták. A politikus közben élő közvetítésben sértegette a sajtót, és a TV2 kérdésére nem volt hajlandó felelni. A körülötte lévő tömeg inkább médiamunkásokból állt, mint valódi hívekből. A Nemzeti Ellenállás Mozgalom plakátautói pedig a Tisza Párt adópolitikáját bírálták.

A Tisza Párt adóterveit leplezi le a Nemzeti Ellenállás Mozgalom

Kötcsén két plakátautóval indult a Nemzeti Ellenállás Mozgalom kampánya, amely a Tisza Párt adóterveit leplezi le. A szervezet szerint Magyar Péterék 22 és 33 százalékos szja-kulcsokat akarnak bevezetni, és erről nem beszélnek nyíltan. Ez már az átlag alatti keresetűeket is komolyan érintené. A kampány célja, hogy a választók mindenhol értesüljenek erről. A részletekről itt olvashat!

A kampány célja, hogy a választók mindenhol értesüljenek erről.

 

Megjött az első képgalériánk a helyszínről
LANG5260
Érkeznek a résztvevők Kötcsére
Fotó: Lang Róbert

További képeket itt talál!

Bohár Dániel is bejelentkezett

Mint a riporter írja, ma Kötcsén a világ szeme. Orbán Viktor ismerteti a győzelmi tervet.


 

Jótékonysági gyűjtést szerveznek a pikniken

Orbán Viktor a közösségi oldalán jelezte: a 24. kötcsei találkozón jótékonysági gyűjtés is lesz, amelyet délután élőben követhetünk.

A részletekről itt olvashatnak!

Adóemelési botrány után Kötcsére készül a Tisza Párt

Magyar Péter vasárnap Kötcsére szervezett találkozót, ugyanarra a napra, amikor Orbán Viktor évadnyitó beszédet mond a polgári pikniken. A Tisza Párt ezzel próbál a figyelem középpontjába kerülni, ám közben pártját az adóemelési terveik miatt erős bírálatok érik. Tarr Zoltán alelnök is kimondta: a választás után többkulcsos, progresszív adórendszer bevezetését tervezik.

A kötcsei események idejére a rendőrség és a TEK rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezet be. Az útlezárások és ellenőrzések a helyieket és az arra közlekedőket is érintik, a rendőrség türelmet kér mindenkitől.

A kötcsei események idejére a rendőrség és a TEK rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezet be. Forrás: police.hu


Forrás: Magyar Nemzet

