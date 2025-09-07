43 perce
Orbán Viktor vasárnapi beszédét Kötcséről élőben közvetítik
A Polgári Magyarországért Alapítvány vasárnap rendezi meg a kötcsei polgári pikniket, ahol 2004 óta Orbán Viktor mondja el politikai évadnyitó helyzetértékelését. Az idei esemény újdonsága, hogy a kormányfő beszédét élőben közvetítik a közösségi médiában, így szélesebb közönséghez jut el.
Orbán Viktor kormányfő előadása a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2023. szeptember 9-én. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fis Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda
A miniszterelnök várhatóan részletesen szól majd a 2026-os választásokról, az Európai Unió jövőjéről, a háború következményeiről és a magyar gazdaság kilátásairól. Orbán Viktor kötcsei felszólalásai mindig iránymutatóak, most is kulcsfontosságú üzenetekre számíthatunk.
Jótékonysági gyűjtést szerveznek a pikniken
Orbán Viktor a közösségi oldalán jelezte: a 24. kötcsei találkozón jótékonysági gyűjtés is lesz, amelyet délután élőben követhetünk.
Adóemelési botrány után Kötcsére készül a Tisza Párt
Magyar Péter vasárnap Kötcsére szervezett találkozót, ugyanarra a napra, amikor Orbán Viktor évadnyitó beszédet mond a polgári pikniken. A Tisza Párt ezzel próbál a figyelem középpontjába kerülni, ám közben pártját az adóemelési terveik miatt erős bírálatok érik. Tarr Zoltán alelnök is kimondta: a választás után többkulcsos, progresszív adórendszer bevezetését tervezik.
A kötcsei események idejére a rendőrség és a TEK rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezet be. Az útlezárások és ellenőrzések a helyieket és az arra közlekedőket is érintik, a rendőrség türelmet kér mindenkitől.
Forrás: Magyar Nemzet