Orbán Viktor vasárnapi beszédét Kötcséről élőben közvetítik

Magyar Péter vasárnap Kötcsére szervezett találkozót, ugyanarra a napra, amikor Orbán Viktor évadnyitó beszédet mond a polgári pikniken. A Tisza Párt ezzel próbál a figyelem középpontjába kerülni, ám közben pártját az adóemelési terveik miatt erős bírálatok érik. Tarr Zoltán alelnök is kimondta: a választás után többkulcsos, progresszív adórendszer bevezetését tervezik.

A kötcsei események idejére a rendőrség és a TEK rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezet be. Az útlezárások és ellenőrzések a helyieket és az arra közlekedőket is érintik, a rendőrség türelmet kér mindenkitől.

Forrás: Magyar Nemzet