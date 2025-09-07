szeptember 7., vasárnap

Kötcsei piknik

43 perce

Orbán Viktor vasárnapi beszédét Kötcséről élőben közvetítik

A Polgári Magyarországért Alapítvány vasárnap rendezi meg a kötcsei polgári pikniket, ahol 2004 óta Orbán Viktor mondja el politikai évadnyitó helyzetértékelését. Az idei esemény újdonsága, hogy a kormányfő beszédét élőben közvetítik a közösségi médiában, így szélesebb közönséghez jut el.

Orbán Viktor vasárnapi beszédét Kötcséről élőben közvetítik

A miniszterelnök várhatóan részletesen szól majd a 2026-os választásokról, az Európai Unió jövőjéről, a háború következményeiről és a magyar gazdaság kilátásairól. Orbán Viktor kötcsei felszólalásai mindig iránymutatóak, most is kulcsfontosságú üzenetekre számíthatunk.
További részletek a Magyar Nemzet cikkében olvashatóak.

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Jótékonysági gyűjtést szerveznek a pikniken

Orbán Viktor a közösségi oldalán jelezte: a 24. kötcsei találkozón jótékonysági gyűjtés is lesz, amelyet délután élőben követhetünk.

A részletekről itt olvashatnak!

Adóemelési botrány után Kötcsére készül a Tisza Párt

Magyar Péter vasárnap Kötcsére szervezett találkozót, ugyanarra a napra, amikor Orbán Viktor évadnyitó beszédet mond a polgári pikniken. A Tisza Párt ezzel próbál a figyelem középpontjába kerülni, ám közben pártját az adóemelési terveik miatt erős bírálatok érik. Tarr Zoltán alelnök is kimondta: a választás után többkulcsos, progresszív adórendszer bevezetését tervezik.

A kötcsei események idejére a rendőrség és a TEK rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezet be. Az útlezárások és ellenőrzések a helyieket és az arra közlekedőket is érintik, a rendőrség türelmet kér mindenkitől.

A kötcsei események idejére a rendőrség és a TEK rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezet be. Forrás: police.hu


Forrás: Magyar Nemzet

