Óriási tömeg a téren – fantasztikus bulit csapott a Parno Graszt (képgalériával)

Nagyon sokan voltak vasárnap este a Parno Graszt koncertjén

Fotó: Kiss Albert

Egy gombostűt sem lehetett leejteni vasárnap este a Béla király téren, a Parno Graszt koncertjén. Az autentikus cigányzenét játszó együttes a legnagyobb slágereit előadva hozta lázba a közönséget, amely végig énekelte, tombolta, tapsolta a másfél órás koncertet. A „Már nem szédülök”, a „Boldog igazán” vagy a „Muki fia” is felcsendült, a színpadi showt pedig a Bartina Néptáncegyüttes táncosai emelték a csúcspontjára.