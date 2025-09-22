szeptember 22., hétfő

Móric névnap

19°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szekszárdi Szüreti Napok

19 perce

Óriási tömeg a téren – fantasztikus bulit csapott a Parno Graszt (képgalériával)

Címkék#Szekszárdi Szüreti Napok#Szekszárd#Parno Graszt

Dugig megtelt emberrel a Béla király tér vasárnap este, a Parno Graszt koncertjére. A Szekszárdi Szüreti Napok méltó lezárása volt a koncert.

Teol.hu
Nagyon sokan voltak vasárnap este a Parno Graszt koncertjén
Fotó: Kiss Albert

Egy gombostűt sem lehetett leejteni vasárnap este a Béla király téren, a Parno Graszt koncertjén. Az autentikus cigányzenét játszó együttes a legnagyobb slágereit előadva hozta lázba a közönséget, amely végig énekelte, tombolta, tapsolta a másfél órás koncertet. A „Már nem szédülök”, a „Boldog igazán” vagy a „Muki fia” is felcsendült, a színpadi showt pedig a Bartina Néptáncegyüttes táncosai emelték a csúcspontjára. 

Parno Graszt koncert, Szekszárdi Szüreti Napok

Fotók: Kiss Albert

A Szekszárdi Szüreti Napokon készült további galériáinkat itt tekintheti meg!

Szekszárdi Szüreti Napok szombati szürkületi szórakozás

Fotók: Kiss Albert

Óvodások léptei dobogtatták meg a Szüreti Napok ritmusát

Fotók: Kiss Albert

A Szekszárdi Szüreti Napok gyöngyszemei

Fotók: Mártonfai Dénes

Szekszárdi Szüreti Napok – Halász Judit adott koncertet

Fotók: Mártonfai Dénes

Sereglés a Szekszárdi Szüreti Napokon

Fotók: Mártonfai Dénes

Színpompás népviseletekben táncoltak a szüreti felvonulók

Fotók: Kiss Albert

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu