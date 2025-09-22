Szekszárdi Szüreti Napok
1 órája
Óriási tömeg a téren – fantasztikus bulit csapott a Parno Graszt (képgalériával)
Dugig megtelt emberrel a Béla király tér vasárnap este, a Parno Graszt koncertjére. A Szekszárdi Szüreti Napok méltó lezárása volt a koncert.
Egy gombostűt sem lehetett leejteni vasárnap este a Béla király téren, a Parno Graszt koncertjén. Az autentikus cigányzenét játszó együttes a legnagyobb slágereit előadva hozta lázba a közönséget, amely végig énekelte, tombolta, tapsolta a másfél órás koncertet. A „Már nem szédülök”, a „Boldog igazán” vagy a „Muki fia” is felcsendült, a színpadi showt pedig a Bartina Néptáncegyüttes táncosai emelték a csúcspontjára.
Parno Graszt koncert, Szekszárdi Szüreti NapokFotók: Kiss Albert
A Szekszárdi Szüreti Napokon készült további galériáinkat itt tekintheti meg!
Szekszárdi Szüreti Napok szombati szürkületi szórakozásFotók: Kiss Albert
Óvodások léptei dobogtatták meg a Szüreti Napok ritmusátFotók: Kiss Albert
A Szekszárdi Szüreti Napok gyöngyszemeiFotók: Mártonfai Dénes
Szekszárdi Szüreti Napok – Halász Judit adott koncertetFotók: Mártonfai Dénes
Sereglés a Szekszárdi Szüreti NapokonFotók: Mártonfai Dénes
Színpompás népviseletekben táncoltak a szüreti felvonulókFotók: Kiss Albert
