2 órája
Öröklés buktatói, jó ha ezekre nagyon figyelünk
Idén változtak az öröklés szabályai. A változás főleg arra az esetre vonatkozik, ha az örökhagyó nem hagyott maga után végintézkedést, vagy az nem terjed ki a hagyaték egészére. A változások mellett arra is kell figyelni, melyek lehetnek az öröklés buktatói.
Az öröklés alapjait szabályok határozzák meg, hiába ígéri valamelyik rokon, nagyszülő szóban az unokáknak, hogy ki mit kap, ha ő már nem lesz, a valóság sokszor egészen másként alakul. Az öröklésnek jó, ha van végrendelet, így van nyoma annak, ki, mit örökölhet.
Öröklési változások és ami változatlan maradt
Az idei öröklési szabályok nagyrészt változatlanok, de fontos változás, hogy az elhunyt lakóhelye szerinti önkormányzat örökli az ingatlanokat és ingóságokat, ha nincs törvényes örökös vagy végrendeletben megjelölt örökös. Az öröklési illeték mértéke általában 18 százalék az ingóvagyon, és 9 százalék a lakóingatlanok esetében. Ez alól vannak kivételek, mint például a lakástakarék-szerződések, bizonyos kulturális javak, vagy az örökhagyó mostoha- és nevelt gyermekeinek örökrésze, ami 20 millió forintig illetékmentes.
Vita lehet az örökösök között, ha nincs írásos végrendelet
A hatályos szabályozás szerint, ha nincs végrendelet, a törvényes öröklési rend lép életbe. Ilyenkor az ingatlan a közeli hozzátartozók között oszlik meg, ami gyakran vitákhoz és hosszas hagyatéki eljáráshoz vezet. Vita tárgya lehet például, ha a gyermekek közül csak az egyik gondozta a szülőket, nagyszülőket az utolsó években, szóban ígéretet is kapott a ház öröklésére, de ezt nem rögzítették írásban.
Sokan azt sem tudják, hogy az élettárs például nem örököl automatikusan, hiába élt együtt az elhunyttal már hosszú évek óta. Ha nincs végrendelet, akár teljesen kiszorulhat a közös otthonból.
Íme a buktatók, melyekre nagyon kell figyelni
Ha valaki eltartási szerződést köt, és a szerződésben szerepel az ingatlan, az a halála után a szerződés kedvezményezettjéhez kerül, függetlenül a törvényes öröklési rendtől. Ez azt jelenti, hogy akár a saját gyermekünk is eleshet a háztól, ha például a szomszéddal kötöttünk ilyen megállapodást.
Tulajdonjog átírásának elmulasztása: Sokan még életükben szeretnének ingatlant ajándékozni, de elmarad a tulajdonjog átvezetése. Halál esetén az ingatlan a hagyaték részévé válik, ami plusz illeték- és ügyvédi költséget, valamint földhivatali díjat jelent. Ez gyakran több százezer forintos kiadást okozhat az örökösöknek.
Haszonélvezeti jog csapdája: Az ingatlanon fennálló haszonélvezeti jog az öröklés után is megmarad, és a haszonélvező haláláig korlátozhatja a tulajdonos rendelkezési jogát. Előfordul, hogy az örökösök évtizedekig nem tudják eladni vagy bérbe adni a házat, amíg a haszonélvezeti jog meg nem szűnik, azaz az érintett rokon meg nem hal.
Közös tulajdon, több örökös: Ha egy ingatlan több örökös nevén szerepel, minden fontos döntéshez – eladás, bérbeadás – mindnyájuk beleegyezése szükséges. Ha valaki nem működik együtt, a vagyonnal kapcsolatos tervek akár évekre befagyhatnak, és költséges pereskedésbe torkollhatnak.
Adó- és illetékfizetési kötelezettség: Bár közeli hozzátartozók esetén az öröklés illetékmentes, más rokoni foknál jelentős összeget követelhet az állam. Külföldi ingatlanok és bankszámlák esetében pedig külön szabályok vonatkoznak az öröklésre, ami tovább növelheti a költségeket.