Öröklés buktatói, jó ha ezekre nagyon figyelünk

Az öröklés alapjait szabályok határozzák meg, hiába ígéri valamelyik rokon, nagyszülő szóban az unokáknak, hogy ki mit kap, ha ő már nem lesz, a valóság sokszor egészen másként alakul. Az öröklésnek jó, ha van végrendelet, így van nyoma annak, ki, mit örökölhet.

Az öröklés sokszor veszélyezteti a családi békét, ha nincs rögzítve, kinek, mi jár. Forrás: Kisalföld

Öröklési változások és ami változatlan maradt

Az idei öröklési szabályok nagyrészt változatlanok, de fontos változás, hogy az elhunyt lakóhelye szerinti önkormányzat örökli az ingatlanokat és ingóságokat, ha nincs törvényes örökös vagy végrendeletben megjelölt örökös. Az öröklési illeték mértéke általában 18 százalék az ingóvagyon, és 9 százalék a lakóingatlanok esetében. Ez alól vannak kivételek, mint például a lakástakarék-szerződések, bizonyos kulturális javak, vagy az örökhagyó mostoha- és nevelt gyermekeinek örökrésze, ami 20 millió forintig illetékmentes.

Vita lehet az örökösök között, ha nincs írásos végrendelet

A hatályos szabályozás szerint, ha nincs végrendelet, a törvényes öröklési rend lép életbe. Ilyenkor az ingatlan a közeli hozzátartozók között oszlik meg, ami gyakran vitákhoz és hosszas hagyatéki eljáráshoz vezet. Vita tárgya lehet például, ha a gyermekek közül csak az egyik gondozta a szülőket, nagyszülőket az utolsó években, szóban ígéretet is kapott a ház öröklésére, de ezt nem rögzítették írásban.